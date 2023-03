Microsoft révèle comment il intègre des publicités dans son chatbot IA Bing. Une chose est sûre, il va y en avoir davantage.

Ces derniers jours, des utilisateurs ont signalé avoir vu des publicités pendant leurs sessions de discussion avec le chatbot Bing. Si l’on en croit les quelques exemples qui circulent sur le web, le chatbot propulsé par GPT-4 intègre des liens publicitaires pertinents dans les réponses aux questions que posent les utilisateurs. Ces publicités n’apparaissent pas (encore) à la majorité des utilisateurs, mais elles devraient très certainement devenir de plus en plus fréquentes et se montrer à divers endroits.

Dans un nouveau post sur le blog Bing, le vice-président de Microsoft en charge de la recherche et des appareils, Yusuf Mehdi, admet que la firme de Redmond explore actuellement cette intégration de publicités dans l’expérience de chat de Bing, indiquant que les exemples qui circulent déjà font partie de cette expérimentation. Il révèle aussi comment l’entreprise a l’intention d’en introduire davantage dans sa nouvelle expérience Bing.

Jusqu’à présent, les publicités qui apparaissent aux utilisateurs sont présentées sous la forme d’une citation avec un lien, ainsi que des liens additionnels dans une section “En apprendre davantage” sous la réponse de Bing à chaque requête. Dans le futur, Microsoft pourrait lancer une expérience qui permettrait d’afficher d’autres liens lorsque le curseur de la souris survole un lien d’un publicitaire, ceci pour attirer l’utilisateur sur le site. Le géant américain explore aussi la possibilité d’ajouter des légendes enrichies depuis son fil d’actualités personnalisé juste sous les réponses du chatbot.

Une chose est sûre, il va y en avoir davantage

Le fait que Microsoft monétise ainsi son chatbot Bing est la suite logique des choses. Depuis le début, la question n’a jamais été de savoir si l’entreprise allait le faire, mais quand elle allait le faire. Et aujourd’hui, nous avons une idée un peu plus précise des premières initiatives du géant en ce sens. Comme Yusuf Mehdi l’explique dans le post, Bing a déjà attiré déjà plus de 100 millions d’utilisateurs quotidiens actifs depuis le lancement du chatbot. Et dans la mesure où un tiers de ces utilisateurs sont nouveaux sur Bing, ils représentent une importante opportunité pour les publicitaires. Microsoft a clairement l’intention d’en profiter pendant qu’il est temps !