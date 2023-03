Pour sa prochaine version de Windows, Microsoft se concentrerait sur la sécurité et l’IA

Microsoft travaillerait d'arrache-pied sur CorePC, un système sous-jacent pour gérer des versions très différentes de Windows et augmenter la sécurité générale.

Selon Windows Central, Microsoft travaille sur une nouvelle version “moderne” de Windows avec une sécurité accrue et des mises à jour plus rapides. Cette initiative, baptisée CorePC, permettrait à Windows de mieux s’adapter aux différents types d’appareils tout en restant compatible avec les anciennes apps.

Microsoft travaillerait d’arrache-pied sur CorePC

CorePC reprendrait les mêmes objectifs que le projet abandonné Windows Core OS (ainsi que le tout aussi abandonné Windows 10X), que la firme de Redmond présente comme une modernisation modulaire de son système d’exploitation. CorePC utiliserait une “séparation des états” et séparerait Windows en plusieurs partitions, à la manière de ce que font iOS et Android. Cela rendrait plus difficile les infections du système tout en permettant d’accélérer les mises à jour.

“La version actuelle de Windows n’a pas de séparations, tout le système est installé sur une seule et même partition”, explique Windows Central. “Les fichiers système, les données utilisateur et les fichiers des programmes sont tous stockés au même endroit. CorePC sépare l’OS en plusieurs partitions, ce qui est vital pour avoir des mises à jour système rapides. Cette séparation des états permet aussi une fonctionnalité de réinitialisation système plus rapide et plus sûre, ce qui est important pour des appareils comme les Chromebook dans le secteur de l’éducation.”

CorePC permettrait à Microsoft de proposer des éditions variées de Windows pour des appareils très différents, prenant chacun en charge des fonctionnalités et des apps spécifiques. Par exemple, une variante orientée vers l’éducation pourrait avoir une empreinte très légère comme ChromeOS, ne faisant fonctionner que le navigateur Edge, des web apps, Office et des apps Android émulées. À l’inverse, CorePC pourrait offrir des versions complètes de Windows avec toutes les fonctionnalités que l’on connait sur des appareils sous Windows 11. Une couche de compatibilité Neon viendrait offrir à l’OS la prise en charge d’anciennes apps Windows.

Un système sous-jacent pour gérer des versions très différentes de Windows et augmenter la sécurité générale

Le géant américain travaillerait aussi sur une version de CorePC pour concurrencer Apple Silicon, que la firme de Cupertino a commencé à introduire dans ses Mac il y a plus de deux ans. La variante “optimisée pour le silicium” de Microsoft viendrait augmenter les performances et les capacités du système lorsque celui est installé sur un hardware spécifique – le plus probable étant un appareil Surface, avec des puces bien particulières -.

Enfin, et ce n’est pas une surprise, Microsoft introduira de l’intelligence artificielle dans ce nouveau projet. La firme de Redmond prévoit notamment d’inclure l’IA pour analyser les contenus à l’écran et offrir du contexte approprié. Cela ressemble à une extension au niveau système des capacités d’IA qui arriveront dans les prochaines versions d’Office.

Quant à savoir quand les utilisateurs pourront profiter de tout cela, sachez que Microsoft espère pouvoir utiliser CorePC dans sa prochaine version majeure de Windows – très probablement baptisée Windows 12 -, prévue pour 2024. Mais ce planning pourrait encore beaucoup changer.