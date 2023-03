Microsoft menace de priver les chatbots concurrents des données de Bing

Microsoft réfléchit à couper l'accès des données de Bing aux chatbots concurrents. La bataille de l'IA s'intensifie.

La bataille des robots conversationnels, les chatbots, propulsés par l’intelligence artificielle, ne fait que commencer et elle gagne aujourd’hui clairement en intensité. Microsoft envisagerait en effet d’empêcher l’accès aux données de son moteur de recherche Bing aux autres entreprises spécialisées de ce marché.

Comme le rapporte Bloomberg, la firme de Redmond a menacé de couper l’accès à deux moteurs de recherche reposant sur Bing si leurs sociétés ne cessaient pas d’utiliser ces données pour leurs propres chatbots. L’article de Bloomberg ne précisait pas les entreprises en question impliquées dans cette affaire, et il existe aujourd’hui plusieurs moteurs de recherche qui utilisent Bing, parmi lesquels DuckDuckGo, Yahoo ou encore You.com.

Des sites comme DuckDuckGo et You.com utilisent les données de recherche de Bing via une licence accordée par Microsoft, pour améliorer, de bien des manières, les capacités de leur propre moteur de recherche. Cependant, Bloomberg rapporte que, si le géant américain n’a aucun problème avec l’utilisation actuelle de Bing, il veut définir une ligne à ne pas franchir, à savoir celle d'”utiliser l’index de recherche de Bing comme matière pour les chatbots IA”.

La bataille de l’IA s’intensifie

Aujourd’hui, ces chatbots fleurissent très rapidement. Tout le monde en a. On parle bien évidemment surtout de ChatGPT d’OpenAI, de Google Bard et de Microsoft Bing Chat. Et bien que nous ne sachions pas quelles sociétés ont ainsi été averties par Microsoft, The Verge explique que DuckDuckGo, You.com et Neeva ont lancé leurs propres produits d’intelligence artificielle similaires.

Les IA génératives, et les chatbots, sont, sans aucun doute, l’innovation technologique de 2023. Et il semblerait que de nouvelles capacités et de nouvelles générations de bots arrivent quotidiennement. Bing, par exemple, a récemment introduit une fonctionnalité lui permettant de générer des images via l’intelligence artificielle. Avec les géants de la tech qui s’affrontent pour régner sur ce marché émergent, il est logique que Microsoft tente de limiter l’accès des entreprises tierces à ses propres données, tout du moins en ce qui concerne l’intelligence artificielle.