Microsoft propose déjà un programme de certification autour de l'IA générative. Le géant organise aussi un grand concours.

Si les géants de la tech sont encore à pied d’œuvre pour bien comprendre et répondre aux questions de l’éthique de l’IA générative et ses implications, le génie est sorti de sa boîte, désormais, et la technologie s’invite déjà dans les entreprises. Il est finalement logique que Microsoft lance un nouveau programme pour les spécialistes de l’IA. Ce programme offrira des formations gratuites via LinkedIn, y compris une certification. Ce qui est quelque peu ironique puisque tout l’intérêt de l’IA générative est son incroyable simplicité d’utilisation : elle automatise la création de contenu via le langage naturel. Mais les cours pourraient offrir des astuces pour composer des invites plus efficaces tout en expliquant tout par le menu aux débutants.

La AI Skills Initiative de Microsoft, qui s’inscrit dans le cadre du programme Skills for Jobs de l’entreprise, proposera donc des cours gratuits créés par LinkedIn, appartenant à Microsoft, offrant aux participants “le premier Certificat Professionnel pour l’IA générative sur le marché de la formation en ligne.” Microsoft explique que les cours couvriront tant les concepts de base de l’IA que “les frameworks IA responsables” pour aller jusqu’à la certification. Le programme est lancé en anglais uniquement, mais le géant précise que l’espagnol, le portugais, le français, l’allemand, le chinois simplifié et le japonais arriveront “dans les prochains mois”.

De plus, la firme de Redmond lance aussi un kit complet pour les éducateurs avec “du contenu téléchargeable et prédécoupé pour les apprenants” ainsi qu’un cours dédié sur l’IA pour les formateurs.

Le géant organise aussi un grand concours

Microsoft a aussi annoncé un programme de subvention ouverte pour l’IA dans le but d’aider les populations historiquement marginalisées. Le Generative AI Skills Grant Challenge est une collaboration entre data.org, le AI for Goog Lab de Microsoft et GitHub. Il vise à “explorer, développer et implémenter comme des entreprises à but non lucratif ou sociales et des institutions de recherche ou académique peuvent former et améliorer les compétences de leurs employés pour utiliser l’IA générative.” Les gagnants de ces concours recevront une aide financière, des opportunités d’apprentissage, des guides et formations diverses ainsi que l’accès à des événements Microsoft et ressources sur le cloud computing. Si vous êtes intéressé(e), sachez que la date limite de participation est au 15 août. Vous pouvez déposer votre candidature ici.