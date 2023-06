EVE Online arrive dans Microsoft Excel pour aller plus loin encore dans l'analyse de vos données de jeu.

EVE Online embrasse enfin, aujourd’hui, sa destinée. Et c’est peu de le dire. Le jeu, que l’on qualifie souvent, pour rire, de “simulateur de feuilles de calcul” à cause des avantages compétitifs que les joueurs les plus assidus peuvent obtenir en analysant scrupuleusement les données, dispose aujourd’hui d’une extension dédiée dans Microsoft Excel. “Obtenez un réel avantage en utilisant toute la puissance des données, l’accès et la compréhension de ces données peuvent faire toute la différence entre une victoire et une défaite”, écrivait le développeur CCP Games dans un post sur son blog. Cette extension gratuite, annoncée l’année dernière durant le EVE Fanfest, est disponible dès à présent.

EVE Online arrive dans Microsoft Excel

En plus de servir de support marketing parfait pour CCP Games et Microsoft, cette extension devrait aider à augmenter encore le niveau de jeu, à faciliter l’entrée dans le jeu aux nouveaux joueurs et à permettre aux anciens d’apprécier encore davantage le MMO. “Vous pouvez désormais vous doter rapidement et efficacement de toutes les informations et toute la connaissance nécessaires pour atteindre vos objectifs et vos rêves”, explique l’équipe de développement. “Un accès simple aux données du jeu simplifie la prise de décision et apporte une vraie équité et une vraie accessibilité à tous, sans avoir besoin de connaître le développement ou de dépendre d’outils tiers développés par les joueurs.” CCP Games a collaboré avec l’équipe de Microsoft Excel pour créer cette extension.

Parmi les données disponibles, on trouve “vos actifs avec leur localisation et leur valeur, les ordres de marché, les tarifs du marché, les transactions, les skills ainsi qu’une vue globale des finances de votre corporation (si vous avez les rôles requis) pour pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause.” Après avoir importé vos données de jeu, vous pouvez générer des rapports personnalisés ou des outils de visualisation comme des graphiques. Le développeur décrit cette nouveauté comme le “premier et seul” jeu vidéo à offrir une intégration officielle des données basée sur Excel.

Pour aller plus loin encore dans l’analyse de vos données de jeu

“CCP Games a une grande expérience dans le MMO, il est naturel que nous collaborions avec eux pour lancer la toute première extension native de jeu vidéo pour Microsoft Excel”, déclarait Catherine Pidgeon, responsable produit Excel chez Microsoft. “Avec cette extension, les utilisateurs de EVE Online peuvent exporter et gérer leurs données sans outils tiers. À travers cette collaboration, nous sommes impatients de voir comment les joueurs de EVE Online, quel que soit leur niveau, peuvent utiliser Excel pour gérer leurs données et amener leur expérience de jeu à un tout autre niveau.”

Pour essayer l’outil, sélectionnez l’onglet “Insertion” dans Excel (desktop ou web) et cliquez sur “Obtenir des extensions” et cherchez EVE Online. Vous pouvez aussi trouver l’extension sur le Microsoft Store. Et CCP Games a lancé un document de travail exemple pour vous aider à démarrer.