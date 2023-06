Microsoft augmente le prix des Xbox Series X et Game Pass. Des changements nécessaires, selon le géant américain.

Si vous hésitez encore à acheter une Xbox Series X, vous devriez le faire avant la fin du mois de juillet, à moins que vous ne vivez aux États-Unis, au Japon, au Chili, au Brésil ou en Colombie. Dans les autres pays, Microsoft a confirmé à Engadget qu’elle augmentait le prix de sa console après cette date. Ainsi, à partir du 1ᵉʳ août, la Xbox Series X coûtera 650 $ canadiens au Canada, 480 £ au Royaume-Uni, 550 € dans la majorité des pays européens et 800 $ australiens en Australie. Ces augmentations sont en adéquation avec celles opérées par Sony sur sa PS5 l’année dernière.

“Nous avons tenu nos prix pour les consoles pendant de nombreuses années et les avons ajustés pour refléter les conditions concurrentielles dans chaque marché”, déclarait le directeur des communications Xbox, Kari Perez, à The Verge. “Ces ajustements du tarif du Game Pass ne sont pas liés à l’accord Activision Blizzard et visent l’alignement sur les conditions des marchés locaux.”

Le tarif de la Xbox Series S reste identique dans tous les pays, 250 $ ou équivalent. La firme de Redmond introduira bientôt un modèle avec 1 To de stockage pour 349 $.

Les propres studios de Microsoft ne réalisent plus de jeux pour la Xbox One. Si vous ne voulez pas acheter une Series X ou S, vous pourrez toujours streamer les futurs jeux comme Starfield et Fable sur l’ancienne génération via le Game Pass Ultimate. Mais ce service va aussi voir son tarif augmenter.

Le Xbox Game Pass coûtera bientôt 11 $ par mois (10,99 € en France), soit une augmentation de 1 $. Le Game Pass Ultimate, lui, passera de 15 $ par mois à 17 $ (14,99 € en France). Le prix du Game Pass PC, lui, ne change pas et le tarif du Xbox Game Pass n’évolue pas en Norvège, au Chili, au Danemark, en Suisse et en Arabie saoudite.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur pour les nouveaux abonnés le 6 juillet. Ils ne seront pas appliqués aux abonnés existants avant le 13 août (13 septembre en Allemagne). Si vous avez accès au Game Pass via un code annuel, ces tarifs ne seront appliqués qu’au prochain renouvellement.

Des changements nécessaires, selon le géant américain

C’est la première fois que Microsoft augment les tarifs de son Game Pass depuis l’introduction du service en 2017, après le Xbox Live Gold. Cette augmentation était cependant inéluctable. L’importance du Game Pass pour le business model Xbox a clairement été un facteur décisif.

Et à l’inverse, on aurait pu plutôt s’attendre à une baisse du prix de la Xbox Series X à ce moment dans le cycle de vie. Microsoft ne peut imputer cela à la pénurie – le directeur de Xbox, Phil Spencer, déclarait récemment que l’entreprise avait augmenté la production des Xbox Series X|S. À la place, Microsoft laisse entendre que l’augmentation du prix de la Series X est dû aux conditions du marché, comme l’inflation ou les fluctuations monétaires.