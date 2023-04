L’algorithme de recommandation de Twitter est désormais sur GitHub

Twitter publie sur GitHub le code de son algorithme de recommandation, mais il subsiste encore certaines zones d'ombre.

Presque un an après qu’Elon Musk a suggéré la possibilité de rendre public l’algorithme de recommandation de Twitter, l’entreprise publié le code source dudit algorithme sur GitHub. Dans un Twitter Space discutant de cela, le patron de la déclare espérer que les utilisateurs trouvent des “problèmes” dans le code pour aider à le rendre encore meilleur.

“Notre publication de cet algorithme devrait être quelque peu embarrassante et les gens vont trouver plein d’erreurs, mais nous allons les corriger très rapidement”, écrivait notamment le milliardaire américain.

Par exemple, le code publié ne gère que la manière dont les tweets sont affichés dans le flux “Pour vous” de Twitter. L’entreprise n’a pas publié le code de son algorithme de recherche ni la manière dont sont sélectionnés les contenus dans d’autres endroits de Twitter, mais Elon Musk a affirmé que la société rendrait l’algorithme de recherche lui aussi open source.

Dans un post de blog précisant comment fonctionne les recommandations de Twitter, l’entreprise expliquait notamment les diverses étapes de l’algorithme, y compris le classement et le filtrage. Mais les utilisateurs de Twitter ont déjà découvert un certain nombre de détails très intéressants dans le code. Par exemple, Jane Manchun Wong notait que “l’algorithme de Twitter indique explicitement si l’auteur du tweet est Elon Musk.” Cela pourrait être une explication supplémentaire quant au fait que les tweets du PDG apparaissent si souvent sur la plateforme. Jane Manchun Wong précisait aussi que l’algorithme a des labels indiquant si l’auteur du tweet est un “power user” ou s’il est républicain ou démocrate.

Mais il subsiste encore certaines zones d’ombre

Lorsque interrogé sur cet aspect de l’algorithme dans le Twitter Space, Elon Musk déclarait simplement : “Je suis d’accord que ceci ne devrait pas être là… Il ne devrait pas y avoir de distinction entre républicains et démocrates, cela n’a aucun sens.” Un ingénieur de Twitter avait plus tard répondu pour clarifier le fait que ces catégories ne sont là que pour “des besoins de statistiques et que cela n’a rien à voir avec l’algorithme.” Il expliquait aussi que les labels servent à “assurer que l’on ne penche pas plus vers un groupe que vers l’autre”, sans pour autant préciser pourquoi Elon Musk avait sa propre catégorie.

“Mais n’est-ce pas étrange que vous ayez quatre catégories et que l’une d’entre elles soit Elon ?”, répondait l’intervenant. “Je trouve cela étrange”, déclarait alors Elon Musk lui-même. “C’est la première fois que j’entends parler de ça.” L’ingénieur de Twitter n’a pas répondu et le Twitter Space a été fermé une minute plus tard.