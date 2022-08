Microsoft n’a pas l’intention d’augmenter le prix de la Xbox Series X et la Xbox Series S

Pas de hausse de prix en vue pour la Xbox Series X et la Xbox Series S de Microsoft.

Pour compenser la hausse générale des coûts de production et de distribution, Sony Interactive Entertainment a pris la délicate décision d’augmenter le prix de la PS5. Si la manœuvre est vivement contestée par de nombreux fans sur les réseaux, sachant que la pénurie est toujours aussi importante, le géant japonais n’avait a priori pas le choix car les pertes pourraient être considérables d’ici les prochains mois. Un choix important qui rappel celui de Meta avec la hausse du tarif du casque de réalité virtuelle Quest 2.

Microsoft has responded to questions about increasing Xbox Series X|S prices like the PS5: https://t.co/6d4auM0NwM

— Windows Central (@windowscentral) August 25, 2022