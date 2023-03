Microsoft mise sur les régulateurs pour mettre sur pied son propre store de jeux mobiles

Microsoft prépare son propre magasin de jeux mobiles et les régulateurs pourraient grandement l'y aider.

Apple et Google ont la mainmise sur la distribution d’apps via leurs stores respectifs. Si Google Android permet les app stores alternatifs, ceux-ci sont encore très marginaux par rapport au Play Store. Aujourd’hui, Microsoft se prépare à mettre sur pied son propre magasin de jeux mobiles pour venir casser ce duopole, et le géant américain compte sur les régulateurs pour y parvenir.

Microsoft prépare son propre magasin de jeux mobiles

Dans une interview donnée au Financial Times, le responsable du gaming chez Microsoft, Phil Spencer, déclarait que la Législation sur les marchés numériques (DMA, “Digital Market Act”) de l’Union Européenne – qui prendra effet en mars 2024 – aidera l’entreprise à réaliser ses ambitions en ce qui concerne l’app store mobile. Le DMA permettra aux entreprises de charger leur propre store sur les iPhone et autres smartphones Android en obligeant Apple et Google à ouvrir leurs systèmes à ces tiers.

“Nous voulons pouvoir offrir notre propre contenu ainsi que du contenu de nos partenaires tiers sur tous les écrans sur lesquels les gens pourraient vouloir jouer”, déclarait Phil Spencer au FT. “Aujourd’hui, nous ne pouvons faire cela sur les appareils mobiles, mais nous voulons aller vers un monde qui arrivera bientôt, nous l’espérons, et dans lequel ces appareils sont plus ouverts.”

Microsoft avait eu des soucis avec Apple concernant son app Cloud Gaming. Le fabricant de l’iPhone obligeait les utilisateurs à télécharger chaque jeu disponible sur le catalogue cloud de Microsoft, y compris Fortnite. La firme de Redmond demande ainsi désormais aux utilisateurs de passer par le navigateur Safari pour profiter de ce service, ce qui est bien moins facile que de télécharger une app depuis l’App Store. Étant donné les restrictions d’Apple autour des téléchargements et des achats intégrés, la voolonté de Microsoft de lancer son propre store fait sens.

et les régulateurs pourraient grandement l’y aider

Ces cinq dernières années, Microsoft a acquis nombre de studios de jeux vidéo, parmi lesquels Ninja Theory, Playground Games, le propriétaire de Bethesda, Zenimax Media, et, plus récemment, Activision Blizzard. La dernière acquisition en date du géant américain lui permet d’avoir un pied sur le marché du mobile via un store séparé avec des titres comme Call of Duty Mobile et Candy Crush Saga, ainsi que d’autres titres à venir. Activision Blizzard a généré énormément de revenus avec les jeux mobiles. Contrôler la distribution de ces jeux via son propre store donnerait à Microsoft un sérieux avantage.

Le plus gros défi de Microsoft est actuellement de réussir à finaliser ce rachat d’Activision Blizzard alors que les régulateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Union Européenne examinent le projet à la loupe. Le mois dernier, la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni déclarait initier une enquête antitrust autour de cet accord, estimant que ce rachat pourrait nuire aux joueurs du pays avec “des tarifs plus élevés et moins de choix”. Microsoft a tenté d’apaiser les craintes des régulateurs en promettant notamment de s’engager sur le long terme pour rendre des jeux très populaires comme Call of Duty disponibles sur les plateformes concurrentes.

Le géant américain a aussi récemment signé un contrat de 10 ans pour porter des jeux Xbox sur les consoles Nintendo. De plus, Microsoft s’est aussi engagé à proposer ces jeux sur les services de cloud gaming de Nvidia, Boosteroid et Ubitus.