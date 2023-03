Windows 11 : Microsoft facilite la mise en place des applications par défaut

Microsoft va simplifier la gestion des apps par défaut et donner davantage de contrôle sur l'affichage des apps dans l'OS.

Depuis son lancement en 2021, l’une des critiques qui revient le plus souvent au sujet de Windows 11, c’est la gestion des apps par défaut proposée par Microsoft. Par rapport à Windows 10, cette nouvelle version de l’OS rend plus compliquée aux utilisateurs de se défaire des solutions logicielles du géant américain. Par exemple, si vous ne voulez pas que Edge s’ouvre chaque fois que vous cliquez sur une page web ou un PDF, vous devez aller dans le menu des Paramètres de Windows 11 et changer l’app par défaut par type de fichier et de lien. Une procédure bien complexe qui rend délicat la personnalisation de Windows 11.

Microsoft va simplifier la gestion des apps par défaut

Microsoft a enfin décidé de gérer ce problème. Dans un post de blog publié récemment, la firme de Redmond explique vouloir “réaffirmer son approche de longue date visant à donner le contrôle de toute l’expérience PC Windows aux utilisateurs”. Le géant américain annonçait une fonctionnalité qui, selon lui, permettrait de s’assurer que les utilisateurs de Windows 11 ont le contrôle total sur la modification de leurs applications par défaut. Dans quelques mois, l’entreprise introduira un nouvel identifiant uniforme de ressource (URI) pour les liens profonds, ce qui permettra aux développeurs d’envoyer leurs utilisateurs vers la section adéquate du menu Paramètres lorsque ceux-ci veulent changer comment Windows 11 répond à tel lien ou tel type de fichier.

et donner davantage de contrôle sur l’affichage des apps dans l’OS

Microsoft explique qu’il donnera aussi aux utilisateurs davantage de contrôle quant aux apps qui peuvent être épinglées sur le bureau, le menu démarrer et la barre des tâches grâce à une nouvelle API publique qui affichera une boîte de dialogue vous demandant d’accorder la permission à tel logiciel avant que celui-ci n’apparaisse dans ces éléments de l’interface. Ces deux fonctionnalités arriveront dans un premier temps sur les PC faisant partie du Canal Dev de Windows Insider dans les mois à venir avant, comme à l’accoutumée, d’être proposées au grand public dans Windows 11. Microsoft explique qu’il proposera des mises à jour pour Edge qui ajouteront au navigateur la prise en charge de ces fonctions.