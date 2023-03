Windows 11 teste un mélangeur de volume repensé

Windows 11 se dote d'un mélangeur de volume repensé, bien plus pratique et offrant davantage de contrôle.

Windows a plus d’une fois rendu bien complexe, ou tout du moins frustrante, la gestion de plusieurs appareils audio sur un même appareil. Avec les années, Microsoft a tenté d’améliorer la chose de plusieurs manières. En 2021, par exemple, la firme de Redmond venait simplifier la manière dont Windows 10 catégorisait les appareils Bluetooth. Malgré ces efforts, on a souvent l’impression que le système d’exploitation ne permet pas de passer d’une sortie à une autre ou de gérer les volumes aussi facilement qu’il le devrait.

Windows 11 se dote d’un mélangeur de volume repensé

Fort heureusement, il semblerait que le géant américain ait décidé de s’attaquer à ce souci, et d’enlever ainsi cette petite épine du pied à de nombreux utilisateurs de Windows. Cette semaine, l’entreprise a détaillé la dernière Windows 11 Insider Preview et il s’avère que cette version intègre justement un mélangeur de volume repensé dans ses Paramètres rapides. Cet élément d’interface mis à jour permet non seulement de passer d’un appareil audio à un autre, mais il est aussi possible de l’utiliser pour activer l’audio spatial et ajuster le volume par application, deux actions que l’on ne pouvait pas faire avec le design actuel. De plus, Microsoft a ajouté un raccourci dédié pour rendre l’accès à cette fonctionnalité plus rapide encore. Une fois que vous avez accès au mélangeur de volume, appuyez simplement sur les touches Windows, Ctrl et V de votre clavier pour l’ouvrir.

Bien plus pratique et offrant davantage de contrôle

“Avec cette modification, vous pouvez désormais gérer votre expérience audio avec davantage de contrôle et moins de clics pour mieux convenir à vos applications favorites”, déclare Microsoft au sujet de cette interface repensée. Comme Bleeping Computer le précise, ce nouveau mélangeur de volume vient rappeler le populaire mod EarTrumpet. Nul ne sait quand la firme de Redmond a l’intention de déployer ces dernières fonctionnalités Windows Insider au grand public, mais il se pourrait fort bien que la chose ne prenne pas très longtemps. À suivre !