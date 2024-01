Microsoft lance sa nouvelle plateforme de réunion virtuelle Mesh sur Teams

Ce système rassemble les avatars des employés dans un espace personnalisé.

Tl;dr Microsoft propose un nouveau modèle de travail “hybride”.

“Microsoft Mesh” permet de rassembler en un lieu des avatars d’employés, même dispersés.

Mesh offre des espaces préfabriqués personnalisables sans besoin de programmation.

Disponible sur PC et dispositifs VR Meta Quest avec une période d’essai gratuite.

Le modèle “hybride” de Microsoft

Nonobstant le souhait de certaines organisations de voir leurs collaborateurs retourner au bureau, Microsoft suggère l’exploration d’une nouvelle forme de travail, baptisée “hybride”. Il ne s’agit ni plus ni moins que de permettre à chaque collaborateur de partager un même espace de travail, quels que soient leurs lieux de résidence. Microsoft Mesh est cette innovation technologique qui promet de transformer notre manière de travailler.

Des avatars pour se connecter au-delà des frontières

L’innovation offerte par Microsoft débouche sur une nouvelle forme de collaboration où les employés interagissent au travers d’un avatar dans un même lieu. Ce lieu n’est autre qu’une plateforme “virtuelle de connexion”, alimentée par Microsoft Teams. En d’autres termes, les employés peuvent désormais se vautrer dans une expérience immersive sans équivalent, peu importe où ils se trouvent.

Offre de Microsoft Mesh

Microsoft Mesh propose des espaces préexistants que les entreprises peuvent personnaliser à loisir, des vidéos d’information aux logos de l’entreprise. Tout cela sans avoir à saisir le moindre code. La trousse à outils de Microsoft Mesh opère à travers Unity, plateforme de développement 2D et 3D de Microsoft, afin d’affiner encore plus le monde virtuel. En somme, il s’agit d’une invitation à créer des univers de travail où l’employeur a toujours voulu emmener tout le monde.

Actuellement, Microsoft Mesh est accessible exclusivement sur les PC de bureau et les dispositifs VR Meta Quest. Un essai gratuit de six mois est possible pour toute personne possédant un plan commercial ou d’entreprise.