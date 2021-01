Microsoft imagine un chatbot qui nous permettrait de “parler” à nos proches disparus

Gérer la mort d'un proche n'est jamais chose aisée. Cela prend du temps, parfois très longtemps. Les technologies modernes pourraient aider à faire son deuil.

L’intelligence artificielle a encore beaucoup à apporter. Et ce dans des domaines extrêmement variés. Elle pourrait notamment se révéler très utile pour permettre de faciliter le deuil d’un proche. C’est en tous les cas une piste de réflexion menée par Microsoft, qui imagine un système de chatbot pour “parler” à nos proches disparus.

Microsoft imagine un chatbot avec intelligence artificielle

La manière dont l’intelligence artificielle apprend les choses est assez similaire à celle des humaines. Il faut lui fournir des données et celle-ci se charge ensuite de prendre des décisions selon son ensemble de connaissances. Ceci est très utile dans la mesure où les ordinateurs peuvent travailler plus rapidement que les humaines et être plus objectifs lorsqu’on leur présente les données. Mais cela peut aussi être assez effrayant quand on pense à toutes les situations dans lesquelles elle peut être utilisée.

Microsoft semble penser qu’une intelligence artificielle pourrait tout à fait être utilisée pour reproduire une personne en particulier. C’est tout du moins ce que laisse penser un brevet découvert récemment par Protocol. Dans le document est décrit un genre de chatbot – ou agent conversationnel, selon votre inclinaison face aux anglicismes – qui vous parlerait comme l’aurait fait une personne que vous connaissiez.

qui reproduirait fidèlement la conversation d’un proche disparu

Selon la description fournie dans le brevet, “dans bien des aspects, des données sociales (images, voix, publications sur les media sociaux, messages électroniques, lettres manuscrites, etc) concernant cette personne peuvent être récupérées. Ces données sociales peuvent être utilisées pour créer ou modifier un index spécial sur le thème de la personnalité de cette même personne.”

Nous avons déjà eu droit par le passé à un certain nombre d’exemples dans lesquels des comptes sur les media sociaux avaient été piratés et utilisés pour envoyer du spam et/ou des liens malveillants mais il est souvent évident que la personne n’est pas qui elle prétend. Cependant, en utilisant l’intelligence artificielle et en lui fournissant ce genre de données, cela pourrait conduire à un tout autre niveau de vol de d’identité.

Il faut admettre que l’on peut facilement être nostalgique de pouvoir “parler” à un défunt proche. Pouvoir le faire en ligne via un chatbot qui reproduirait cette personne de manière réaliste peut pour autant semble étrange… et inquiétant.