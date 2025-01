Microsoft 365 : hausse de prix de 45% due à l’intégration d’outils IA

Microsoft 365 voit son prix augmenter de manière significative de 45%, une hausse qui est directement liée à l'intégration d'outils d'intelligence artificielle dans le logiciel.

Tl;dr Microsoft envisage d’augmenter le coût de ses abonnements 365.

Les utilisateurs d’Asie-Pacifique verront une hausse jusqu’à 45%.

Cette augmentation est motivée par l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’IA.

Microsoft 365 : Une hausse de prix imminente en raison de l’IA

Il semblerait que Microsoft envisage d’augmenter le coût de ses abonnements 365. Cette décision, qui affectera principalement six pays d’Asie-Pacifique, vise à « garantir que les clients de Microsoft soient parmi les premiers à accéder à des fonctionnalités d’IA puissantes dans nos applications », selon un communiqué de l’entreprise.

Une augmentation de prix notable

Concrètement, les utilisateurs australiens de l’abonnement 365 Famille verront leur coût d’abonnement passer de AU$139 à AU$179, tandis que les abonnés 365 Personnel connaîtront une hausse de AU$109 à AU$159. En d’autres termes, il s’agit d’une augmentation de prix de 45%, destinée à financer les améliorations d’IA intégrées dans les applications.

Des changements qui ne concernent pas tous les pays

Il convient de noter que pour l’instant, ces augmentations de prix ont été observées en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, à Singapour, à Taiwan et en Thaïlande. Toutefois, il n’est pas impossible que d’autres pays soient concernés à l’avenir. En effet, nous avons déjà eu vent d’une augmentation de prix pour Microsoft 365 et Copilot, prévue pour avril.

Une amélioration des fonctionnalités offertes

En contrepartie de cette hausse, Microsoft promet plusieurs améliorations à son ensemble d’applications, notamment des outils de sécurité avancés avec Microsoft Defender, des outils créatifs tels que Clipchamp, et d’innombrables améliorations pour Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook. Plus important encore, cette augmentation de prix inclut l’ajout de Microsoft Copilot et Designer.

En conclusion, même si cette hausse de prix peut sembler importante, il faut rappeler qu’elle n’est pas obligatoire pour tous les utilisateurs. En effet, une version de base de Microsoft 365 restera disponible pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier des fonctionnalités d’IA ajoutées.