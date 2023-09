Microsoft 365 Copilot est le Clippy 2.0 que nous avons tous rêvé d'avoir. Et il arrive bientôt dans tous les produits Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot est le Clippy dont nous rêvions lorsque nous créions sous Word, mais que les assistants numériques étaient encore trop limités. Cela fait plus de 25 ans que Clippy a fait ses débuts dans Microsoft Office 97 et nous nous apprêtons à accueillir une toute nouvelle version, bien plus sophistiquée. Copilot, mis en avant dans l’événement récent Microsoft Surface, va être intégré dans Word, PowerPoint, Excel, Outlook et Teams. Plus précisément, vous pourrez profiter de Microsoft 365 Chat (anciennement Business Chat) dans tous vos documents, et ce, à partir du 1ᵉʳ novembre.

Voici cinq grandes fonctionnalités très intéressantes dont vous pourrez profiter avec Microsoft 365 Chat.

1. Résumer votre boîte de réception pour vous donner un aperçu global

Lorsque vous vérifiez vos emails le matin, il peut être étouffant de dépiler ces dizaines de messages. C’est là que Microsoft 365 Chat entre en jeu. Avec Copilot, vous pouvez demander de vous faire un résumé des choses les plus importantes de la journée. L’assistant parcourra vos emails pour réaliser un résumé organisé de ce qui doit retenir votre attention. Microsoft met l’accent sur ce qui est particulièrement intéressant, l’IA “sachant” quels messages sont dignes d’intérêt, lesquels peuvent être oubliés.

2. Réaliser des recherches pour vous

Si vous avez une petite entreprise, vous pouvez demander à Microsoft 365 Chat de faire une petite étude de marché pour vous. Par exemple, si vous voulez vous renseigner sur vos concurrents, vous pouvez demander à Microsoft 365 Chat de trouver des solutions pour vous permettre de prendre l’avantage sur ces derniers. Copilot peut identifier les sociétés intéressantes, récupérer des données depuis le web et vous proposer une réponse complète et éclairée.

3. Des recommandations selon vos conversations

Si vous avez manqué une conversation entre collègues concernant une possible embauche, et que vous devez absolument vous décider rapidement, vous pouvez demander à Microsoft 365 Chat de relire les conversations que vos collègues ont eues dans une application Microsoft 365 (Teams, pour ne pas la citer). Avec cet historique, Copilot peut créer un tableau avec les pour et les contre de chaque candidat. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez aller plus loin et demander à Copilot de vous faire une recommandation.

4. Une aide face au syndrome de la page blanche

Si vous avez du mal à créer du contenu pour votre entreprise, vous pouvez demander à Copilot de vous aider à démarrer. Une manière intéressante de le faire et de déposer des fichiers et documents dans Microsoft 365 Chat, permettant à Copilot d’analyser tout cela et de vous faire des propositions.

5. Rédiger des profils sur qui vous voulez

Disons que vous souhaitez écrire une petite biographie sur l’un de vos collègues. Copilot peut récupérer les informations nécessaires depuis LinkedIn et créer ce contenu pour vous.

Comme un représentant de Microsoft l’a dit durant l’événement, “Copilot vous rend plus créatif dans Word, plus analytique dans Excel, plus expressif dans PowerPoint, plus productif dans Outlook et plus collaboratif dans Teams.”