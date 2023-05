Meta voudrait utiliser les technologies d'optique de Magic Leap, un éventuel partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties.

Meta pourrait se tourner vers Magic Leap pour l’aider à rester devant la concurrence d’Apple et des futurs entrants sur ce marché déjà très actif qu’est celui de la réalité augmentée (AR). Selon le Financial Times, les deux entreprises discuteraient actuellement d’un contrat pluriannuel autour de la vente et de la production. Les détails de cet accord sont encore très minces, mais selon le journal, ce potentiel partenariat n’accoucherait pas d’un casque imaginé à deux.

Meta voudrait utiliser les technologies d’optique de Magic Leap

En effet, il s’agirait ici de voir Magic Leap offrir à Meta à un accès à certaines de ses technologies dans l’optique. Ce partenariat pourrait aussi permettre à la startup d’aider à la production d’appareils Meta, ce qui viendrait augmenter grandement les volumes de fabrication de casques VR sur le sol américain, une initiative très intéressante dans la mesure où les régulateurs du pays poussent les entreprises à réduire au maximum leur dépendance envers la Chine.

Magic Leap a déclaré au Financial Times que les partenariats étaient “une part importante des affaires et une opportunité de croissance pour Magic Leap”. De plus, dans un post de blog intitulé “Quel avenir pour Magic Leap”, la PDG Peggy Johnson déclarait en fin d’année dernière que l’entreprise avait “reçu un intérêt incroyable de toute l’industrie pour vendre sous licence nos technologies et utiliser notre processus de fabrication breveté pour permettre de produire des optiques à celles et ceux qui cherchent à lancer leur propre technologie de réalité mixte.”

Un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties

Le timing de cette information est très intéressant pour plusieurs raisons. Meta subit la pression des investisseurs pour montrer quelque chose après tout cet argent dépensé pour concrétiser la vision de son PDG Mark Zuckerberg du futur de l’informatique. La firme de Menlo Park ne s’attend pas à réaliser des profits avec ses projets autour du métavers avant encore quelques années. Dans le même temps, elle perd environ 10 milliards de dollars chaque année avec sa division Reality Labs. Par ailleurs, Apple devrait très probablement entrer sur le marché du casque AR le mois prochain, avec sa conférence annuelle dédiée aux développeurs WWDC.