La deuxième génération de lunettes de réalité augmentée de Magic Leap est disponible

Magic Leap lance sa deuxième génération de lunettes de réalité augmentée. Les Magic Leap 2 sont toujours à destination des professionnels.

La deuxième génération de lunettes de réalité augmentée selon Magic Leap est disponible à l’achat. L’entreprise a en effet ouvert les ventes de ses Magic Leap 2 dans 19 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ces lunettes sont toujours à destination des développeurs et des professionnels, et disposent d’un certain nombre d’améliorations qui les rendent bien plus pratiques à l’utilisation.

Ainsi, le design global est 50 % plus petit et 20 % plus léger que la version originale. Les lunettes devraient donc être plus confortables à porter pendant de longues périodes. Magic Leap promet aussi une meilleure visibilité du contenu en réalité augmentée lorsque la luminosité est élevée grâce à un “éclairage dynamique” qui permet de rendre plus “solide” le contenu virtuel. Les optiques affichent aussi des images de meilleure qualité avec du texte plus facile à lire, et l’entreprise vante aussi un champ de vision plus large (70°) que les produits similaires.

Pour le reste, on citera notamment son processeur AMD Zen 2 quad-core, sa caméra de 12,6 MP (ainsi que plusieurs autres capteurs pour la profondeurs, le eye tracking et le champ de vision), ainsi qu’un hand tracking à 60 fps pour les gestes. Vous n’aurez cependant que 3,5 heures d’autonomie sur une seule charge, mais le stockage de 256 Go (le plus gros tout produit AR confondu, selon Magic Leap) permet d’entrevoir des applications sophistiquées.

Comme vous pouvez vous en douter, le tarif est très élevé. Le modèle de base du Magic Leap 2 coûte 3 299 $, mais les développeurs qui veulent des outils supplémentaires, des fonctionnalités entreprise et un accès anticipé pour une utilisation en interne préfèreront certainement l’édition Developer Pro à 4 099 $. Le modèle Entreprise, quant à lui, coûte 4 999 $, avec les mises à jour et deux ans de fonctionnalités.

Vous n’achèterez donc pas ces Magic Leap 2 pour une utilisation personnelle. Ces lunettes sont à destination des industries de la santé, de la production, de la vente et d’autres secteurs. Ceci étant dit, ce produit rejoint les projet de Qualcomm, Google et d’autres pour montrer où se dirigent les technologies de réalité augmentée. Si les premières versions étaient assez encombrantes et loin d’être idéales dans de nombreux cas d’utilisation, un appareil comme le Magic Leap 2 paraît bien plus intéressant dans le monde réel.