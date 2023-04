Meta va utiliser l'intelligence artificielle générative pour la publicité. Et cette IA devrait, à terme, servir les intérêts du grand projet de métavers.

Meta a de grands projets pour l’intelligence artificielle (IA) générative, si l’on en croit les récentes déclarations de son CTO, Andrew Bosworth. Dans une interview donnée à Nikkei Asia, il déclare que la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram fait du développement d’une IA générative pour les publicitaires une priorité, avec pour ambition d’avoir une technologie opérationnelle avant la fin de cette année.

“Nous avons mis sur pied une nouvelle équipe, l’équipe IA générative, il y a quelques mois ; ils sont très occupés”, expliquait Andrew Bosworth. “C’est probablement la zone dans laquelle je passe le plus de temps, tout comme Mark Zuckerberg et Chrix Cox [directeur produit, NDLR].”

Cette nouvelle équipe a été annoncée en février dernier par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Dans un post sur Facebook, ce dernier expliquait comment le “groupe produit de plus haut niveau” explorait des fonctionnalités texte à la ChatGPT dans WhatsApp et Messenger et l’utilisation de l’IA pour des filtres Instagram et des “formats publicitaires”.

La publicité est la principale source de revenus de Meta, entreprise qui cherche à rebondir après une année 2022 mouvementée à cause de la concurrence avec TikTok et de projets très onéreux (principalement le métavers).

Des outils IA pour aider les publicitaires à créer des pubs pourraient être une véritable aubaine pour rééquilibrer les comptes. Andrew Bosworth explicitait ce à quoi ceux-ci pourraient ressembler. Les entreprises pourraient simplement “demander à l’IA ‘crée-moi des images pour mon entreprise qui fonctionnent avec des publics différents’. Cela leur ferait gagner un temps précieux et beaucoup d’argent.”

Et cette IA devrait, à terme, servir les intérêts du grand projet de métavers

Cela signifie-t-il que Mark Zuckerberg a abandonné son grand projet de métavers Horizon Worlds ? Ne vous inquiétez pas, il va tout faire pour poursuivre dans cette voie, mais avec l’aide de l’IA désormais.

Meta explore notamment la possibilité d’offrir aux utilisateurs des personas IA et, comme Andrew Bosworth l’a annoncé, de créer des mondes 3D sans aucune expérience de programmation. “Dans le futur, vous pourriez être en mesure de décrire le monde que vous souhaitez créer et laisser un énorme modèle de langage générer ce monde pour vous. Et cela rendra des choses comme la création de contenu bien plus accessibles aux gens.”

Cela permettra-t-il d’attirer ces gens vers le métavers ? C’est une tout autre question, mais de tels nouveaux outils IA pour la publicité pourraient, à n’en point douter, contenter les actionnaires.