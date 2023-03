Avec ses “quêtes”, Meta va vous donner des choses à faire dans Horizon Worlds

Meta annonce ses quêtes pour Horizon Worlds, un moyen pour le géant de donner à faire aux utilisateurs de son réseau en réalité virtuelle.

Pour que son réseau social en réalité virtuelle Horizon Worlds puisse vraiment décoller, Meta doit donner aux utilisateurs potentiels une vraie raison d’y aller – et d’y rester -. Dans une annonce publique du géant américain, on apprend que sa dernière tentative en la matière est baptisée “quêtes” et elle permet aux utilisateurs de réaliser des missions pour gagner des items virtuels, comme des vêtements.

La fonctionnalité, qui ne semble pas liée à la marque de casque Quest, est actuellement en version bêta dans un jeu intitulé Giant Mini Paddle Golf. Selon la description officielle, “celles et ceux qui participent à ce test verront une nouvelle icône ‘Quêtes’ dans leur Panneau d’Identité, qui ouvrira le nouveau tableau de quêtes pour montrer 6 quêtes (par exemple, Réaliser un trou-en-un) et les récompenses à gagner (par exemple, un Costume de Capitaine des Mers). En un clic, voyagez dans le monde entier pour vous lancer.” Meta prévoit de déployer cette fonctionnalité à davantage d’utilisateurs avec le temps.

Bien que limité actuellement à une seule expérience, il est facile d’imaginer que ces quêtes sur Horizon Worlds sont un moyen pour Meta de donner aux possesseurs de casque Quest davantage à faire. Le mois dernier, la firme de Menlo Park déclarait avoir prévu de lancer pas moins de 20 nouvelles expériences pour Horizon Worlds grâce à l’aide de studios tiers, ces quêtes en font certainement partie.

La base d’utilisateurs de Horizon Worlds était d’environ 200 000 à la fin de l’année 2022, bien loin de l’objectif initial annoncé par Meta. Récemment, l’entreprise avait annoncé sa volonté d’ouvrir Horizon Worlds aux jeunes de 13 à 17 ans, ce qui a suscité de vives critiques de la part de deux sénateurs américains, inquiets du passif de Meta en ce qui concerne la protection des jeunes utilisateurs.