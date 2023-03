Meta fait baisser le tarif de son casque VR Quest Pro

Meta fait baisser les tarifs de ses casques de réalité virtuelle. Le Quest Pro passe ainsi à 999 $ à partir du 5 mars.

Le prix de 1 500 $ du casque Meta Quest Pro original était un obstacle majeur à son adoption, mais ce ne sera bientôt plus un problème, ou plus autant. Mark Zuckerberg a révélé sur un canal Instagram que le tarif du Quest Pro allait descendre à 999 $ à partir du 5 mars prochain. Et si vous n’avez pas besoin d’un casque de réalité virtuelle si haut de gamme, sachez que le Quest 2 256 Go sera proposé à 429 $, juste 30 $ de plus que la version 128 Go. Ces nouveaux prix doivent permettre à “davantage de gens de plonger dans la VR”, selon le PDG de Meta.

Meta fait baisser les tarifs de ses casques de réalité virtuelle

Cette baisse de tarifs survient avant le lancement attendu d’un casque Quest de nouvelle génération dans quelques mois. Dans cette optique, un Quest 2 plus abordable pourrait aider Meta à faire fondre son stock avant que le nouveau modèle n’arrive. Si vous êtes pleinement satisfait des capacités actuelles, cependant, c’est un moyen plus simple pour se lancer dans la VR autonome tout en ayant un grand choix d’apps et de jeux. Ceci étant dit, il y a aussi un retour en arrière dans la mesure où Meta avait augmenté ses tarifs en août pour amortir l’augmentation des coûts de fabrication.

Le Quest Pro passe ainsi à 999 $ à partir du 5 mars

Un autre élément à prendre en considération. Ces réductions de prix reflètent aussi les difficultés de Meta à pivoter sur le métavers. Bien que la firme de Menlo Park reste pleinement engagée dans ce concept et qu’elle dédie 20 % de ses dépenses 2023 à sa division Reality Labs, cette unité continue de perdre des milliards de dollars chaque trimestre. Des tarifs plus abordables pourraient permettre de placer des casques entre davantage de mains et, par extension, d’aider à l’adoption de Horizon Worlds et d’autres projets du géant américain.