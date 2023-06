Meta va descendre l'âge recommandé pour ses casques Quest de 13 à 10 ans. Quid de la protection de ces plus jeunes utilisateurs ?

Meta a décidé d’étendre le public pouvant utiliser ses casques Quest en invitant les pré-adolescents à entrer dans la danse. La maison mère de Facebook descendra l’âge requis pour créer un compte sur un casque Quest 2 ou 3, de 13 à 10 ans, plus tard dans l’année en introduisant la notion de compte contrôlé par les parents. Les enfants auront besoin de l’autorisation de leurs parents pour configurer leur compte, télécharger des apps et gérer l’accès aux logiciels déjà présents et les adultes pourront aussi définir des limites de temps d’utilisation.

Meta va descendre l’âge recommandé pour ses casques Quest de 13 à 10 ans

La firme de Menlo Park explique qu’elle implémente aussi des contrôles de confidentialité stricts. Meta proposer une expérience sur l’app store “appropriée à l’âge”, notamment en ce qui concerne les recommandations, si les parents veulent respecter l’âge de leur enfant. Le système ne proposera pas de publicités aux enfants, cependant, et les parents auront le choix d’utiliser ou non les données de l’utilisateur pour affiner l’expérience. Les profils Meta Horizon des plus jeunes sont aussi privés par défaut et nécessiteront l’autorisation d’un parent pour suivre un autre utilisateur ou pour mettre à jour le statut d’activité. Horizon Worlds, quant à lui, demande toujours un âge minimum de 13 ans.

Meta voit en cette initiative une véritable aubaine pour l’éducation. Ceci pourrait permettre de donner des leçons de sciences virtuelles ou proposer des jeux éducatifs, selon les propres mots du géant américain. La plupart des titres éducatifs sur le store sont d’ailleurs estampillés pour les 10 ans et plus, le contenu ne devrait donc pas manquer.

Quid de la protection de ces plus jeunes utilisateurs ?

Impossible cependant, à ce stade, de savoir si ce lancement se fera sans accro. Les directives de Meta respectent le Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), qui empêche la collecte de données personnelles chez les enfants de moins de 13 ans sans l’autorisation parentale. Des sources de The New York Times affirment que Meta est déjà prêt à discuter de ses projets avec les régulateurs. Ceci étant dit, certains s’inquiètent de la sécurité. Les applications de VR, notamment les apps sociales, attirent parfois des personnes dangereuses, et le harcèlement ou autres abus peuvent y être fréquents. Meta ne peut pas nécessairement protéger les plus jeunes contre ce qui arrive dans ces apps tierces.

Il y a aussi la question de savoir si utiliser un casque de VR pour les plus jeunes est sain. Comme l’optométriste Dr. Nathan Cheung de l’Université Duke l’explique à ZDNet, ces appareils peuvent venir fatiguer les yeux et le cou, ce qui peut être particulièrement problématique pour les enfants ayant un corps encore en développement. Et les recherches sont encore peu nombreuses sur le sujet de l’impact de la réalité virtuelle sur la perception de la profondeur et la mise au point. Cette technologie n’est pas véritablement dangereuse pour les enfants, mais elle n’est pas sans risque non plus, c’est certain.