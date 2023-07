Meta permet désormais de passer des appels vidéo avec un avatar cartoon. Le géant américain poursuit avec son système de création d'avatar numérique.

Avec les appels vidéo, c’est un peu “je taime, moi non plus”. À moins d’avoir un besoin spécifique de voir, on se satisfait très bien de la voix de son ou ses interlocuteurs. Qui a envie de vous voir gesticuler, de voir votre arrière-plan, etc. ? Meta propose aujourd’hui une réponse à cette problématique avec un outil qui introduit des avatars cartoons dans le monde de la vidéoconférence.

La firme de Menlo Park qualifie cette fonctionnalité de “troisième option”, entre l’appel purement audio et l’appel totalement vidéo. Vous pouvez ainsi participer à des conversations vidéo, mais les autres participants verront votre avatar, vous laissant libre de faire tout ce que vous voulez devant la caméra. Cette fonctionnalité est disponible dès à présent pour les utilisateurs de Messenger et Instagram.

Meta travaille depuis quelque temps à imposer, ou tout du moins à donner une place plus centrale, à son système de création d’avatar. Récemment, le géant américain annonçait même que les utilisateurs avaient déjà plus d’un milliard de ces petits personnages en dessin animé. Le créateur d’avatar permet d’obtenir une copie numérique presque parfaite de votre visage et du haut de votre corps. Ce système avait originellement été créé pour une utilisation dans les applications de réalité virtuelle, mais il s’est déplacé jusqu’à nos smartphones et consort.

À noter, ce créateur d’avatar vous permet d’ajouter des jambes à votre vous numérique, mais ces dernières n’apparaîtront pas pendant vos appels vidéo – dommage pour les fétichistes des pieds virtuels -. Meta explique par ailleurs travailler constamment à améliorer tout son système de création d’avatar, pour que ceux-ci offrent des animations plus réalistes et texturées. De plus, il n’y a aucune règle indiquant que votre avatar doit vous ressembler. Vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination et vous afficher en lama, si le cœur vous en dit.