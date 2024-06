Meta ouvre son API Threads à tous les développeurs

On ne sait pas encore si Meta prévoit d'ajouter un support pour les clients tiers à l'avenir. Quels pourraient être les avantages si Meta introduisait cette fonctionnalité ?

Tl;dr L’API Threads de Meta est maintenant accessible aux développeurs.

Elle permet la publication de posts et la gestion des interactions.

Des programmes comme Hootsuite et Sprout Social l’intègrent déjà.

Des plans futurs pour l’API incluent des interactions avec les plateformes décentralisées.

Meta ouvre son API Threads aux développeurs

Meta, un géant des médias sociaux, a annoncé que l’API de Threads est désormais disponible pour tous les développeurs. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité a été testée auprès d’un groupe restreint d’entreprises depuis mars, mais elle est maintenant accessible à un plus grand nombre de créateurs et de fabricants d’applications.

Ce qu’apporte l’API Threads

L’API Threads offre des fonctionnalités quelque peu limitées. Elle donne aux applications tierces la possibilité de publier des posts sur Threads, de visualiser et de gérer les réponses et les interactions avec leurs posts. Des logiciels tels que “Hootsuite et Sprout Social”, couramment utilisés pour la gestion des médias sociaux, ont déjà intégré cette fonctionnalité. De plus, l’agrégateur de nouvelles technologiques Techmeme a désormais la possibilité de poster automatiquement sur la plateforme grâce à l’API Threads.

Une API prometteuse pour les créateurs et utilisateurs avancés

Ces outils s’avèrent particulièrement précieux pour les marques, les marketeurs et les “power users” en quête d’une analyse plus pointue et d’autres capacités spécialisées. Mais Meta suggère que les créateurs pourraient également être intéressés par ces nouvelles possibilités pour des intégrations spécifiques sur la plateforme.

Garder un œil sur l’avenir

Peu d’informations ont circulé sur les plans de Meta quant à son API Threads. Néanmoins, l’entreprise semble envisager de le rendre compatible avec les applications tierces, comme l’a fait Twitter avant d’être repris par Elon Musk. Par ailleurs, cette API pourrait jouer un rôle dans les plans de Meta de travailler en tandem avec le Fediverse, bien que l’entreprise ait précisé qu’il était encore trop tôt pour faire des plans concrets à ce sujet.