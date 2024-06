Le clone de TweetDeck pour Threads est disponible pour tous !

L'application web Threads est nettement plus ergonomique grâce à "ThreadsDeck". Envie d'en savoir plus ?

Tl;dr La version web de Threads s’améliore considérablement.

“ThreadsDeck” permet de fixer jusqu’à 100 différents flux sur la page d’accueil de Threads.

La nouvelle vue facilite la gestion du flux “pour vous” de Threads.

Des fonctionnalités supplémentaires améliorent la visibilité des sujets de recherche et de sujets tendance.

Une refonte majeure pour Threads

Meta propose une mise à jour significative de la version web de son interface Threads. Cette modification offre une vue en colonnes, rappelant l’approche de Tweetdeck, désormais à la disposition de tous les utilisateurs.

“ThreadsDeck”

Cette nouvelle fonctionnalité, déjà testée depuis quelque temps, se trouve aujourd’hui déployée à une audience plus large. Sous le nom de “ThreadsDeck”, la nouveauté donne la possibilité d’épingler une centaine de flux sur la page d’accueil de Threads. Chaque colonne peut être configurée pour une actualisation automatique, permettant ainsi de suivre les nouveaux messages au fur et à mesure de leur publication.

Une alternative à l’algorithme “pour vous”

Si les fans de Tweetdeck sauront apprécier ce vent de familiarité, ce nouveau format offre également une solution aux problèmes engendrés par l’algorithme “pour vous” de Threads. L’agencement en colonnes ne supprime pas intégralement le flux “pour vous”, mais il facilite sa mise en retrait au profit du flux “suivi” et de tout autre flux. Cela accroît considérablement le nombre de publications visibles simultanément, rendant cette vue bien plus pratique pour trouver des informations en temps réel.

“Pour Vous”, un sujet de critiques

Le flux “pour vous” de Threads a été pendant longtemps l’objet des plaintes de nombreux utilisateurs. Les critiques pointent notamment le fait que ce flux semble privilégier les anciens messages et les histoires aléatoires d’inconnus à des mises à jour plus récentes.

La décision controversée de limiter automatiquement le contenu “politique” dans ses recommandations n’a pas non plus manqué de susciter des critiques.

Cependant, l’entreprise semble avoir pris en compte le désir des utilisateurs de trouver des informations actualisées. D’autres innovations, telles que le filtre “récent” pour les résultats de recherche et la version limitée des “sujets tendances”, ont également vu le jour sur Threads. Ces nouvelles caractéristiques, plus visibles dans la vue en colonnes, sont susceptibles de faire de Threads un outil de veille de l’information encore plus efficace.