Meta modifie les étiquettes de ses images générées par IA suite aux plaintes de photographes

La société avait marqué des images avec de légères modifications comme étant "Créé avec IA".

Tl;dr Meta change ses étiquettes “Made with AI” après des plaintes.

La nouvelle étiquette serait “AI info”.

Les photographes se plaignent des identifications erronées.

Les outils d’édition photo courants provoquent l’apparition de ces badges.

Meta a annoncé un changement majeur dans ses étiquettes “Made with AI” suite à des réclamations massives d’artistes photographes. Les professionnels du secteur reprochaient à la firme technologique de marquer injustement des contenus non générés par IA. Ainsi, Meta a décidé de retravailler le libellé de ses étiquettes pour les transformer en “AI info”, estimant que ce changement sera plus en phase avec les attentes des utilisateurs.

Des badges mal perçus

Les étiquettes “Made with AI” ont été introduites par Meta plus tôt cette année pour répondre à certaines critiques du Conseil de surveillance sur sa politique de médias manipulés. Meta, suivant l’exemple de nombreux intervenants de l’industrie, se fie à des indicateurs “standard” pour savoir si un contenu a été créé ou non via une IA générative.

Des déclencheurs de badges imprécis

Rapidement, les photographes ont constaté que Facebook et Instagram appliquaient ces badges sur des images qui n’avaient pas été créées par IA. Par exemple, les photos éditées avec l’outil de remplissage génératif Adobe Photoshop déclenchent l’apparition du badge même pour une modification mineure. Si Meta n’a pas mentionné explicitement Photoshop, la société a confirmé qu’un contenu incluant des modifications mineures via IA, comme les outils de retouche, déclenchera l’apparition du badge “Made with AI”.

Un nouveau badge “AI info”

D’une manière déconcertante, le nouveau badge “AI info” ne fournira pas de détails sur les outils alimentés par l’IA qui auraient pu être utilisés pour créer l’image. Le porte-parole de Meta a confirmé que le menu contextuel existant apparaîtra toujours en tapant sur le badge, offrant une description générique de l’IA générative et indiquant que Meta pourrait ajouter l’avis “quand les utilisateurs partagent du contenu qui présentent des signaux IA que nos systèmes peuvent lire”.