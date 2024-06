Meta face à un procès pour les publicités crypto de Facebook

Un juge américain a refusé d'accepter la demande de Meta Platforms de rejeter un procès intenté par le milliardaire australien et magnat des mines, Andrew Forrest. Quelle sera la prochaine étape pour Meta Platforms dans ce litige ?

Andrew Forrest, la deuxième personne la plus riche d’Australie et figure emblématique de l’industrie minière, a engagé des poursuites judiciaires contre Meta, l’entreprise mère de Facebook. Ceci fait suite à une série de publicités trompeuses diffusées sur Facebook et des investissements frauduleux sous son nom.

La tentative de Meta de faire rejeter l’affaire a été infructueuse. Le juge américain Casey Pitts a statué que Forrest avait le droit de tenter de prouver la négligence de Meta. Le juge s’appuierait sur l’argument selon lequel Meta aurait violé son devoir de fonctionner de manière commercialement raisonnable en permettant la diffusion desdites publicités.

Selon la déclaration du juge : “Dr Forrest affirme que Meta aurait tiré plus de bénéfices des publicités incluant son image qu’elles ne l’auraient fait sans elles”, ce qui est suffisant pour alléguer que l’exploitation alléguée était bénéfique à Meta.

Dr. Andrew Forrest sued Meta over scam Facebook ads that included deepfakes of him promoting crypto.

He alleged that Meta's software helped to create some of the scam ads via GenAI tools.

Today, the court ruled that his publicity rights and negligence claims can go forward. pic.twitter.com/LH7jQ6wFVP

— Rob Freund (@RobertFreundLaw) June 18, 2024