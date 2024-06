Les nouvelles discussions communautaires de Messenger n’ont pas besoin d’être liées aux groupes Facebook

Il est possible d'avoir jusqu'à 5 000 participants. Est-ce que vous pouvez imaginer une telle foule ?

Tl;dr Meta introduit les chats communautaires sur Messenger.

Les nouveaux chats peuvent accueillir jusqu’à 5000 utilisateurs.

Ces espaces ne sont pas sujets à des groupes spécifiques de Facebook.

L’option n’est pas encore ouverte à tous les utilisateurs ou plateformes.

Meta introduit des discussions Messenger à grande échelle

Meta, l’entreprise derrière Facebook, a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité permettant la création de chats communautaires massifs. Contrairement aux fonctions précédentes, ces dernières ne sont pas rattachées à des groupes spécifiques de Facebook.

Un espace de discussion pour 5000 personnes

Meta pousse les limites de la communication en ligne en offrant la possibilité de créer des discussions pouvant accueillir jusqu’à 5000 utilisateurs sur Messenger. Cette innovation rappelle des plates-formes populaires comme Discord, qui permet également des conversations de grande envergure. Tous les chats communautaires seront affichés dans un même endroit, chaque chat disposant d’un “Home” où les administrateurs peuvent publier des mises à jour et des annonces.

Un déploiement progressif

Il faut noter que l’accès à cette nouvelle fonctionnalité n’est pas universellement distribué. Meta a déclaré sur sa page d’aide que l’option n’est “pas disponible pour tout le monde ou sur toutes les plateformes pour le moment”. Les utilisateurs concernés par cette innovation trouveront l’option de créer une nouvelle communauté dans le menu gauche de leur application mobile Messenger.

Gestion d’une multitude d’utilisateurs

La création d’une communauté confère à l’administrateur la capacité de supprimer quelqu’un du chat, de signaler ou de supprimer du contenu, et de supprimer le chat dans son ensemble. Bien que cette ouverture rende les discussions plus dynamiques, elle soulève également des problèmes de confidentialité et de contrôle du contenu. En effet, les membres pourront inviter de nouvelles personnes, augmentant ainsi exponentiellement la visibilité des discussions passées et actuelles.