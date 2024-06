Meta teste une pub impossible à passer sur Instagram

La société explore la possibilité d'introduire des "pauses publicitaires" qui ne peuvent pas être évitées. Vous êtes prêt à accepter cette éventualité ?

Dans le cadre d’une initiative qui vise à transformer le paysage publicitaire de la plateforme, la société Meta a commencé à tester une nouvelle forme de publicité sur Instagram, selon un rapport de TechCrunch. Cette approche innovante, qui a déjà attiré l’attention de certains utilisateurs, introduit des “pauses publicitaires” non sautées.

Cette nouvelle fonctionnalité implique que les utilisateurs ne peuvent pas faire défiler le fil d’actualité pendant la durée de la “pause publicitaire”. Selon les captures d’écran partagées sur Reddit et X, ces “pauses” semblent durer quelques secondes. Cependant, leur durée pourrait changer si Meta décide de rendre officiel ce nouveau format. En effet, un message en application indique : “Les pauses publicitaires sont une nouvelle façon de voir les annonces sur Instagram. Parfois, vous devrez voir une annonce avant de pouvoir continuer à naviguer.”

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!

The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2

— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024