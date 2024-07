Meta lève les restrictions sur les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump

Le géant des réseaux sociaux annonce avoir levé les restrictions afin de permettre une liberté d'expression équivalente pour les deux candidats présidentiels sur ses plateformes.

TL;DR Meta lève les restrictions sur les comptes de Donald Trump.

La réintégration de Trump sur les réseaux sociaux

Plus d’une année après l’attaque du Capitole aux États-Unis, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a rétabli les comptes de l’ancien président Donald Trump. Cette suspension avait été mise en place dans des « circonstances extrêmes et très inhabituelles », selon le communiqué original de Meta.

Une suspension contestée

L’interdiction de Trump a été largement débattue. En mai suivant l’attaque, le comité de surveillance a statué que Facebook n’avait pas appliqué de sanction appropriée en suspendant indéfiniment les comptes de Trump pour avoir « gravement » enfreint les directives et normes de la communauté de Facebook et Instagram. Ils ont notamment souligné que Trump avait enfreint la norme de Meta interdisant de faire l’éloge ou de soutenir des personnes engageant des violences sur ses plateformes.

La réactivation des comptes

Deux ans plus tard, les comptes de Trump ont été réactivés avec une suspension temporaire assortie de sanctions plus sévères pour violation de ses conditions d’utilisation. Meta a également souligné que l’ex-président sera désormais soumis au même standard que tous les autres utilisateurs.

Des actions similaires sur Twitter

Twitter, rebaptisé X, a également pris des mesures contre le président Trump après l’insurrection du 6 janvier au Capitole. Il a commencé par une suspension de 12 heures, avant de le bannir définitivement deux jours plus tard pour avoir aussi enfreint ses normes communautaires. Plus tard, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a organisé un sondage informel sur son compte pour savoir s’il devait lever l’interdiction de Trump et a rétabli son compte quelques jours plus tard.