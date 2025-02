Meta change sa politique de modération avec Community Notes

Les utilisateurs des plateformes de Meta vont pouvoir corriger et ajouter du contexte aux publications.

Tl;dr Meta remplace la vérification des faits par un système communautaire, où les utilisateurs peuvent signaler et clarifier les publications trompeuses.

Le programme Community Notes permet aux contributeurs d’ajouter des notes limitées à 500 caractères avec un lien, publiées uniquement en cas de consensus.

Disponible aux États-Unis pour l’instant, ce programme vise plus de transparence et pourrait être étendu à d’autres pays à l’avenir.

De la modération externe à la communauté

Meta a récemment révélé que son programme de vérification des faits tiers serait remplacé par une approche plus communautaire : le programme Community Notes. Cette initiative permet aux utilisateurs de prendre en main le processus de validation des informations diffusées sur ses plateformes. En effet, au lieu de faire appel à des vérificateurs externes, Meta mise sur les utilisateurs pour juger de la véracité des contenus. Ce changement s’inscrit dans une volonté de favoriser une plus grande liberté d’expression, en réponse aux critiques sur les biais politiques des vérificateurs de faits.

Le fonctionnement du programme Community Notes

Community Notes permettra aux utilisateurs de signaler les publications qu’ils jugent trompeuses ou ambiguës, et d’ajouter des informations complémentaires pour fournir plus de contexte. Ces « notes » pourront inclure des liens, des précisions ou des explications utiles pour éclairer le contenu. Les notes seront limitées à 500 caractères, et il sera nécessaire d’ajouter un lien pour étayer les propos. Cependant, une note ne sera publiée que si un consensus est atteint entre des utilisateurs ayant des opinions divergentes, afin d’éviter les fausses informations.

Les critères pour devenir contributeur

Dès maintenant, les utilisateurs peuvent s’inscrire pour participer à ce programme. Cependant, quelques conditions s’imposent : les candidats doivent être basés aux États-Unis, avoir plus de 18 ans, et posséder un compte actif depuis au moins six mois. De plus, il est impératif d’avoir un numéro de téléphone vérifié ou d’être inscrit à l’authentification à deux facteurs. Ces conditions visent à garantir que seuls les utilisateurs fiables et engagés participent à la création de contenu pour la plateforme.

Une approche plus transparente

Meta s’engage à être transparente concernant le processus de rédaction des notes et à partager des informations sur la manière dont les différents points de vue influencent les notes publiées. Contrairement à d’autres programmes de vérification des faits, Community Notes sera entièrement géré par la communauté des utilisateurs, et non par Meta elle-même. Le but est d’assurer une meilleure représentation de diverses opinions, tout en respectant les standards communautaires de Meta, qui incluent des règles strictes contre la désinformation.