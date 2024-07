Meta accusé de transgresser les lois des consommateurs de l’UE avec son offre payante « sans publicité »

Cela pourrait être en plus d'une possible violation de la législation sur les marchés numériques.

TL;DR La Commission Européenne critique le modèle économique de Meta.

La CPC soupçonne Meta de violations des lois sur la protection des consommateurs.

Meta visée par d’autres enquêtes de l’UE concernant son modèle.

Un modèle économique de Meta qui divise

La Commission Européenne ne cache pas son insatisfaction envers le modèle économique de Meta. Celui-ci donne aux utilisateurs dans l’UE, l’Espace Économique Européen et la Suisse le choix généreux de continuer à utiliser Facebook et Instagram avec des publicités ciblées sans payer, ou de s’inscrire à un abonnement mensuel qui est censé offrir une expérience sans publicité.

Possibles infractions aux lois sur la protection des consommateurs

Le CPC Network – un groupe d’autorités nationales qui font appliquer les lois de l’UE sur la protection des consommateurs – a suggéré que Meta pourrait enfreindre la législation en matière de consommation avec son approche « payer ou consentir ». Des fonctionnaires de la CPC ont envoyé une lettre à Meta, énonçant de nombreuses manières dont ils estiment que l’entreprise pourrait violer ces lois. Meta a jusqu’au 1ᵉʳ septembre pour répondre et proposer des solutions.

Des termes et langages « imprécis » jugées trompeurs

Les autorités du CPC ont suggéré que Meta trompe les utilisateurs en décrivant ses plateformes comme libres d’utilisation s’ils choisissent de ne pas payer d’abonnement, alors que Meta monétise en réalité leurs « données personnelles en affichant des publicités ciblées ». Ils prétendent en outre que Meta « confond les utilisateurs » en les obligeant à accéder à différentes zones de la politique de confidentialité et des conditions de service pour voir comment leurs données sont utilisées pour des publicités personnalisées.

Pression sur les utilisateurs et autres enquêtes en cours

Ils affirment également que Meta met la pression sur les utilisateurs qui ont longtemps utilisé Facebook et Instagram sans débourser le moindre centime « pour qu’ils fassent un choix immédiat, sans leur donner un préavis, suffisamment de temps et une réelle opportunité d’évaluer comment ce choix pourrait affecter leur relation contractuelle avec Meta ». Cette action est distincte d’autres enquêtes que l’UE est en train de mener contre Meta sur le modèle « payer ou consentir ». Plus tôt ce mois-ci, l’UE a déclaré que Meta avait potentiellement enfreint la Législation sur les Marchés Numériques avec cette approche.