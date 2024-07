Des images pour lesquelles des simples outils de retouche photo ont été utilisés étaient étiquetées comme "Générée avec l'IA" sur Facebook.

Meta modifie la manière dont elle identifie les images générées par IA sur Facebook et Instagram après que des photographes se sont retrouvés entre la marque et des fils toujours plus nombreux pilotés par les robots. Les images générées par IA pullulent sur la plateforme, souvent liées à de fausses informations concernant des films ou, plus dangereux, des événements de l’actualité. Il ne faut que quelques secondes pour en trouver.

Meta essaie encore d’identifier correctement les images générées par IA

Meta n’est pas satisfaite de la manière dont elle gère la chose, l’entreprise essaie d’étiqueter les images générées par IA avec une mention « Générée par IA » lorsqu’elle les détecte. Si les images que j’ai eu l’occasion de voir n’étaient pas encore étiquetées ainsi, le post avait un texte de l’IA de Meta indiquant que les images étaient générées par IA. Malheureusement, ces solutions affectent de vrais photographes qui utilisent des effets de post-traitement.

Dans une publication à la presse, Meta indique que « certains contenus qui incluaient des modifications mineures utilisant l’IA, comme des outils de retouche, dont des standard de l’industrie étaient alors étiquetés comme ‘Générée par IA' ». Pour éviter d’affirmer que toutes ces images étaient générées par l’IA alors que ce n’est pas le cas, l’entreprise change aujourd’hui ce label « Générée par IA » en « Info IA », sur lequel les utilisateurs peuvent cliquer pour obtenir davantage de détails concernant l’utilisation précise de l’IA.

Ceci pourrait n’être qu’une approche temporaire, Meta indiquant travailler actuellement avec « les sociétés de l’industrie » pour affiner son approche, mais l’opération est fort délicate.

Une opération fort délicate, avec des impacts importants

Des artistes se plaignent que, alors même qu’aucun outil IA n’a été utilisé, leurs images se retrouvent étiquetées « Générée par IA », ce qui suggère qu’elles ont été générées intégralement par l’intelligence artificielle. Par exemple, une image de l’influenceuse tech iJustine pour le Mois des fiertés était étiquetée ainsi alors qu’elle a simplement changé la couleur du fond et ajouté en lens flare.

Et d’un autre côté, demander aux utilisateurs de cliquer pour savoir précisément comment l’IA a été utilisée dans une image précise pourrait réduire l’utilité d’un tel tag. Ceci pourrait aussi ne pas répondre aux craintes des photographes, selon la précision des informations contenues dans ledit tag. À suivre !