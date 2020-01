Mercedes-Benz présente sa concept car Vision AVTR inspirée d’Avatar

Couvert de 36 écailles ou "clapets bioniques", le véhicule peut se déplacer aussi bien d'avant en arrière que sur les côtés… et même en diagonale. James Cameron a directement aidé à la réalisation de ce projet singulier.

Jamais en reste pour proposer les dernières innovations, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas qui se déroule du 7 au 10 janvier 2020 est l’occasion pour les constructeurs de toutes les industries de proposer leur vision du futur. Si les smartphones ont une place croissante dans la foire, les TV, appareils photo numérique, objets connectés et autres sex toys ont également leur place. Les réalisations les plus imposantes restent cependant les voitures. Sony présentait hier son concept car électrique Vision-S, véritable vitrine technologique pour montrer l’ampleur de son savoir faire en électronique qui dépasse largement les consoles de salon et la reproduction sonore. Si celle-ci était une véritable surprise, les constructeurs automobiles habituels n’en sont pas moins attendus au détour. Mercedes-Benz a fait forte impression avec sa VISION AVTAR, une concept car très futuriste.

Un concept séduisant

Avec ses lignes épurées tout en rondeurs, son habitacle spacieux et sans volant, sa pneumatique sphérique unique, elle attire tous les regards du salon. Elle tire son nom du film de James Cameron Avatar, mais aussi son inspiration. Si elle ne touchera probablement jamais l’asphalte, elle comporte des technologies bien réelles développées depuis deux ans par l’entreprise, notamment un moteur électrique et un système de conduire autonome — d’où l’absence de volant dans l’habitacle.

Une voiture plus “verte”

À l’arrière du véhicule, 33 écailles ou “clapets bioniques” (bionic flaps) comme les nomme le constructeur bougent de bas en haut de façon presque hypnotique et pourrait servir à communiquer avec d’autres voitures ou des piétons. La VISION AVTAR repose sur quatre roues sphériques capables de mouvement sur les côtés et en diagonale en plus du traditionnel va-et-vient d’avant en arrière. Celles-ci tireraient leur inspiration des graines de l’Arbre des Âmes dans le film de 2009. L’intérieur a été réalisé en cuir végétal ainsi qu’en matériaux recyclés pour signaler la direction plus “verte” que prendra Daimler les années à venir, et au centre de l’habitacle prend place une commande centrale qui vibre et “respire” au rythme du conducteur, unique moyen de contrôler le véhicule. Pour plus de photos de de la VISION AVTAR, direction The Verge qui a publié de superbes clichés.