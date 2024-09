Même la NSA a désormais son podcast : une écoute incontournable !

Le podcast "No Such Podcast" est disponible sur toutes les grandes plateformes. Ne serait-il pas intéressant de découvrir de quoi il parle ?

Tl;dr L’Agence de Sécurité Nationale (NSA) lance un podcast intitulé No Such Podcast.

Le podcast abordera divers sujets liés à l’agence, y compris les missions de renseignement et de cybersécurité.

Il sera diffusé sur YouTube et d’autres plateformes de podcast habituelles.

Le contenu sera informatif, sans révéler d’informations sensibles.

La NSA lance son podcast officiel

Aujourd’hui, l’Agence de Sécurité Nationale (NSA) a franchi un nouveau pas dans sa communication avec le lancement de son podcast officiel, baptisé No Such Podcast. Cette initiative, qui fait référence au surnom de l’agence, « No Such Agency », lorsqu’elle était encore classifiée, vise à rapprocher le public de l’institution.

Un podcast informatif à portée de tous

Le No Such Podcast se propose de « rassembler des personnes de toute l’agence pour discuter de notre rôle en tant qu’agence de soutien au combat, de nos missions de renseignement des signaux étrangers et de cybersécurité, et bien plus encore », selon la description officielle. Ce podcast est une plateforme destinée à raconter « davantage » d’histoires, tout en partageant l’expertise et en mettant en lumière des fonctionnaires.

Cependant, Sara Siegle, responsable de la communication stratégique de la NSA, a tenu à préciser que certaines des activités de l’agence resteront confidentielles. Le podcast ne divulguera donc pas d’informations sensibles, mais offrira tout de même un aperçu précieux du travail de la NSA.

Disponible sur YouTube et d’autres plateformes

Le No Such Podcast est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes où vous avez l’habitude d’écouter vos podcasts. Pour marquer le lancement, la NSA a publié deux épisodes, le premier axé sur la cybersécurité et le second détaillant le rôle de l’agence dans la traque d’Osama Bin Laden. Six autres épisodes seront diffusés chaque semaine jusqu’à la mi-octobre.

En somme, il est clair que la NSA s’efforce de s’ouvrir davantage au public, tout en restant fidèle à sa mission de protection des informations sensibles et de la sécurité nationale.