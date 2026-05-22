Nvidia publie une mise à jour de sécurité majeure pour ses drivers GPU

Une alerte de sécurité révèle des vulnérabilités pouvant permettre l’exécution de code malveillant et la prise de contrôle du système.

Tl;dr Nvidia a corrigé 15 failles de sécurité dans ses pilotes Windows et Linux, dont plusieurs jugées à haut risque.

Certaines vulnérabilités pouvaient permettre une prise de contrôle du système ou l’exécution de code malveillant.

Les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia sont fortement invités à mettre à jour leurs pilotes (Windows 569.49, Linux 590.48.01) pour se protéger.

Des failles majeures découvertes chez Nvidia

Dans le monde des technologies, l’annonce a fait l’effet d’une petite onde de choc. Cette semaine, Nvidia, le géant des cartes graphiques, a publié un alerte de sécurité concernant ses pilotes pour Windows et Linux. Pas moins de 15 vulnérabilités ont été identifiées dans ses logiciels, dont neuf sont classées « à haut risque ». L’enjeu est sérieux : certaines failles permettraient à des pirates de prendre le contrôle du noyau système, d’installer du code malveillant ou encore d’accéder à des données sensibles.

Mises à jour critiques pour tous les utilisateurs

Concrètement, tous les détenteurs de matériel Nvidia, qu’ils soient sous Windows ou Linux, sont concernés par cette alerte. Pour se prémunir contre ces risques, il est fortement conseillé de procéder immédiatement à la mise à jour des pilotes graphiques. Sur Windows, la version à privilégier est la 569.49, tandis que les utilisateurs Linux devront viser la 590.48.01. Ces versions corrigent les faiblesses détectées et sont disponibles depuis environ une semaine ; toutefois, un contrôle manuel reste recommandé pour s’assurer d’être bien protégé.

Les modèles affectés et les risques encourus

Selon le détail communiqué par Nvidia, tous les pilotes antérieurs à la version 596.36, ou 482.53 pour la série GTX 10 et inférieure, exposent potentiellement les ordinateurs aux attaques évoquées. Les conséquences ? Elles peuvent aller d’un simple accès non autorisé jusqu’à une prise en main complète du système par un acteur malveillant.

Bons réflexes en matière de cybersécurité

Cette situation rappelle une évidence : maintenir ses équipements à jour est essentiel. Il faut savoir que la plupart des correctifs publiés par les fabricants ciblent précisément ce genre de faille. Certes, il arrive qu’une mise à jour pose problème ; mais dans ce cas, Microsoft prévoit d’automatiser prochainement le retour vers une version stable en cas de souci sous Windows.

Quelques conseils simples permettent d’augmenter sensiblement votre niveau de protection :

S’assurer que l’antivirus, comme Windows Defender, est activé .

. Pensez aussi aux solutions antivirus payantes qui offrent souvent VPN et gestionnaire de mots de passe .

. N’oubliez pas : chaque deuxième mardi du mois, Microsoft propose des mises à jour critiques.

La vigilance demeure donc le mot d’ordre face aux menaces numériques sans cesse renouvelées. Une hygiène numérique rigoureuse reste votre meilleure défense contre ces nouveaux défis sécuritaires.