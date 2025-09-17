Matt Reeves explique l’absence de Sofia Falcone dans The Batman 2

Le personnage de Cristin Milioti a été écarté du film The Batman 2 afin de privilégier l’évolution psychologique du Chevalier Noir.

Sofia Falcone écartée de The Batman 2

L’annonce en a surpris plus d’un : la talentueuse Cristin Milioti, récemment couronnée aux Emmy Awards pour son interprétation de Sofia Falcone dans la série The Penguin, ne participera pas à la suite très attendue, The Batman 2. Sur le tapis rouge, Matt Reeves a confirmé à MTV que le personnage de Sofia n’apparaîtra pas dans ce nouveau film. Selon lui, l’histoire était déjà solidement ancrée lorsque l’équipe d’écriture, qu’il forme avec Mattson Tomlin, a découvert l’engouement pour Sofia. Intégrer ce personnage aurait, selon ses propres mots, « bousculé l’équilibre du récit. »

Cristin Milioti : une performance saluée mais un avenir incertain

Ce choix éditorial suscite un certain regret parmi les fans du Chevalier Noir. Il faut dire que l’interprétation nuancée de Cristin Milioti a marqué les esprits : Sofia Falcone y apparaît moins comme une simple antagoniste que comme une âme brisée, complexe et profondément humaine. Sa trajectoire, conclue provisoirement par un séjour à l’Arkham Asylum et une lettre énigmatique reçue de sa demi-sœur Selina Kyle (Zoë Kravitz), semblait pourtant ouvrir la porte à une nouvelle apparition sur grand écran.

Pour autant, tout n’est peut-être pas figé. Portée par le succès critique et public, la série limitée The Penguin pourrait connaître une seconde saison. Si ce projet aboutit, il semble difficile d’imaginer que Sofia Falcone n’y retrouverait pas son rival Oz.

Une promesse d’originalité et de profondeur

Dévoilé en juin 2025 sur Instagram par Matt Reeves et Mattson Tomlin, le script de The Batman 2 a déjà circulé auprès de certains acteurs-clés – citons notamment Colin Farrell, qui reprendra son rôle du Pingouin. Le tournage débutera au printemps 2026 pour une sortie programmée au 1er octobre 2027.

Pour ceux qui s’interrogent sur la direction prise par cette suite sans Sofia Falcone, Matt Reeves est catégorique : l’essentiel reste de placer le focus sur l’évolution psychologique de Batman/Bruce Wayne (Robert Pattinson). Le réalisateur ambitionne d’explorer des facettes inédites du héros, promettant « une perspective jamais vue auparavant » sur le personnage.

Une plongée plus profonde dans l’âme de Bruce Wayne

Si les précédents volets avaient déjà surpris par leur approche introspective – dépeignant un Bruce Wayne plus reclus que jamais –, cette suite de The Batman entend pousser plus loin encore la dimension humaine et vulnérable du justicier. À noter, d’ailleurs, que chaque antagoniste occupe dans l’univers « Reevesien » un rôle structurant :

Carmine Falcone (John Turturro), incarnation de la corruption endémique ;

L’Homme-mystère (Paul Dano), reflet noirci du désir de justice ;

Oswald Chesterfield Cobblepot, dit le Pingouin (Colin Farrell), fausse piste au sein de cette intrigue labyrinthique ;

Catwoman (Zoë Kravitz), pont vers les oubliés de Gotham.

À l’arrivée, The Batman 2 s’annonce fidèle à cet héritage tout en esquissant un Chevalier Noir porté vers l’espoir plutôt que la peur. De quoi nourrir encore quelques spéculations jusqu’à sa sortie en salles.