Mastodon change de cap avec une organisation à but non lucratif

Le réseau social décentralisé Mastodon annonce une restructuration majeure en créant une organisation à but non lucratif basée en Europe, marquant un tournant dans sa gouvernance et son avenir.

Tl;dr Mastodon crée une organisation à but non lucratif en Europe pour assurer une gestion collective et éviter le contrôle par une seule personne.

Les serveurs principaux resteront opérationnels, soutenant une communauté de 835.000 utilisateurs actifs mensuels.

La nouvelle structure vise à renforcer l’indépendance, la transparence et la pérennité du réseau décentralisé.

Une gouvernance partagée pour une meilleure indépendance

Mastodon a dévoilé son projet de transférer la propriété de ses principales entités à une nouvelle organisation européenne à but non lucratif. Cette décision vise à garantir que la plateforme ne soit pas contrôlée par une seule personne, à l’instar des réseaux sociaux gérés par des figures comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Eugen Rochko, fondateur et actuel PDG, cédera une partie de la gestion à cette nouvelle structure pour se concentrer sur la stratégie produit. Cette initiative reflète la vision originelle de Mastodon : offrir une alternative aux plateformes dominées par des intérêts commerciaux.

Des serveurs toujours actifs pour une communauté en plein essor

Malgré ces changements, Mastodon continuera à gérer les serveurs mastodon.social et mastodon.online, permettant aux utilisateurs de rejoindre facilement le réseau basé sur le protocole ActivityPub. Avec 835 000 utilisateurs actifs mensuels répartis sur des milliers de serveurs, Mastodon reste un acteur clé du paysage des réseaux sociaux décentralisés. La transition devrait renforcer sa pérennité tout en assurant une gouvernance alignée avec les besoins de sa communauté. L’objectif est de maintenir une plateforme sans compromis sur son indépendance.

Un modèle économique basé sur les dons et les partenariats

Pour financer ses opérations, Mastodon s’appuie sur des dons et des parrainages, à la différence de son concurrent Bluesky, qui lève des fonds auprès d’investisseurs et est évalué à 700 millions de dollars. L’an dernier, Mastodon avait déjà établi une organisation à but non lucratif aux États-Unis pour attirer davantage de subventions, avec le cofondateur de X (anciennement Twitter), Biz Stone, à son conseil d’administration. Cependant, il avait perdu son statut non lucratif en Allemagne. Cette restructuration en Europe devrait offrir une base juridique plus solide et adaptée à son modèle.

Une réflexion sur la gouvernance des projets open source

La décision de Mastodon s’inscrit dans un contexte où la gouvernance des projets open source est de plus en plus débattue. Des préoccupations similaires ont été soulevées au sujet de WordPress et de son co-créateur Matt Mullenweg. Mastodon souhaite éviter un modèle où une seule personne détient tout le pouvoir décisionnel. En choisissant soigneusement le cadre juridique et les structures nécessaires, l’organisation espère établir une gouvernance transparente et durable, fidèle à l’esprit communautaire du projet. Cette initiative pourrait servir d’exemple pour d’autres projets open source.