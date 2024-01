Marvel Studios vs DC Studios : Deadpool 3 ou Joker 2, quel film de super-héros classé R triomphera ?

Pour 2024, Marvel Studios et DC ont chacun prévu un seul film au cinéma. Malgré leurs ressemblances, la bataille entre Deadpool 3 et Joker 2 semble avoir un gagnant probable.

Une bataille cinématographique en perspective

Dans l’univers du cinéma de super-héros, l’année 2024 s’annonce riche en événements. Deadpool 3 et Joker: Folie à Deux sont en lice pour le titre du film de super-héros le plus rentable de l’année.

Deux films, deux univers

Ces deux films, bien que classés R pour leur violence et leurs thèmes matures, présentent des différences notables. D’une part, Deadpool 3 s’inscrit fermement dans l’univers cinématographique de Marvel. D’autre part, Joker: Folie à Deux est le premier des films Elseworlds de DC, jouant un rôle de transition entre l’ancien DCEU et le nouvel univers DC.

Deadpool 3 : une fin de trilogie prometteuse

Le troisième opus de Deadpool est très attendu. Avec le soutien de Marvel Studios et un casting alléchant, le film a toutes les chances de franchir la barre du milliard de dollars et de devenir le film R le plus rentable de tous les temps. Parmi les acteurs qui soutiendront Ryan Reynolds dans son entrée dans l’univers MCU, on retrouve Hugh Jackman en tant que Wolverine, ainsi que Jennifer Garner dans le rôle d’Elektra.

Joker 2 : une suite innovante pour DC

Quant à Joker: Folie à Deux, le film est la seule sortie cinématographique de DC Studios en 2024. Il marquera le retour de Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck. Le film se démarque surtout par son format musical, une nouveauté dans l’univers des films de super-héros. De plus, Lady Gaga fera ses débuts dans la franchise en tant qu’Harley Quinn.