Marvel dévoile l’identité du personnage principal de la série Nova

Rich Rider sera le héros de Nova, la nouvelle série télévisée de Marvel pour la plateforme de streaming Disney+.

Tl;dr Ed Bernero est nommé scénariste principal de la série Nova.

La série Nova sera centrée sur le personnage de Rich Rider.

La série est prévue pour une sortie entre 2027 et 2028.

Ed Bernero prend les rênes de Nova

Le Marvel Cinematic Universe a un nouveau champion en la personne de Ed Bernero. Ancien créateur de Third Watch et showrunner de Criminal Minds , Ed Bernero a été nommé scénariste principal et showrunner du projet Nova en développement chez Marvel Studios pour Disney+.

Le premier à porter le casque de Nova

Les personnages de Richard Rider et Sam Alexander ont certes maîtrisé la Nova Force dans le passé, mais la série Nova de Marvel Studios se concentrera sur le premier personnage à revêtir le casque emblématique : Rich Rider.

Un projet très attendu

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et le responsable du streaming, de la télévision et de l’animation, Brad Winderbaum, ont confirmé que le Nova de Richard Rider ferait son entrée dans l’univers cinématographique Marvel quelque part entre 2027 et 2028. Winderbaum a déclaré plus tôt cette année à ComicBook : « Nous aimons le personnage de Nova. Nous sommes en phase de développement très précoce sur Nova. Nous avons un nouveau système en coulisse chez Marvel Studios. Nous sommes plus comme un studio traditionnel maintenant. Nous développons plus que ce que nous produisons réellement. Il y a des plans pour développer Nova. J’adore aussi Nova. J’adore aussi Rich Rider. J’espère qu’il arrivera à l’écran. »

Le parcours de Nova

Richard « Rich » Rider, lycéen, a fait ses débuts dans les pages de Nova #1 en 1976 en succédant à Nova-Prime Rhomann Dey, gravement blessé. Transformé en Nova, le héros humain, Rider a été doté du pouvoir de voler à une vitesse supersonique et de canaliser l’énergie cosmique de la Nova Force. Il a combattu de nombreux ennemis avant de finalement rendre la Nova Force à Xandar pour vivre une vie normale sur Terre. Cependant, après la destruction de Xandar et des Nova Corps par Nebula, petite-fille de Thanos, les pouvoirs de Rider sont revenus. Il est devenu membre des Nouveaux Guerriers et a finalement repris son rôle de Nova pour aider à reconstruire Xandar.