Margot Robbie ne comprend pas l’échec de Babylon au box-office

Margot Robbie se montre perplexe face à l'échec commercial inattendu de ce film de 2022 au box-office.

Le mystère de l’échec de « Babylon »

«Je l’adore. Je ne comprends pas non plus », a déclaré Margot Robbie, s’exprimant sur « Babylon » et son échec au box-office. «Je sais que je suis partiale car je suis très proche du projet et j’y crois évidemment, mais je ne peux toujours pas comprendre pourquoi les gens l’ont détesté.

Un film ambitieux et poignant

« Babylon » est un film bombastique, qui donne l’impression aussi grandiose, spectaculaire mais superficielle que les débauches épiques affichées dans le film. C’est aussi poignant que de regarder un montage sur l’histoire du cinéma qui se termine par une bobine de film fondante et désintégrante.

Plus qu’un simple film, « Babylon » aborde des sujets profonds comme l’assimilation forcée et l’identité, les idéaux brisés des personnes de couleur par les réalités cruelles du système hollywoodien, et le coût personnel de l’art.

Des contrastes marquants

« Babylon » est également un film qui présente Tobey Maguire dans un rôle surprenant, étrange et délirant, qui est probablement le plus proche que nous verrons jamais d’un Gollum non-CGI dans un film. « Babylon » est tout sur les contrastes, comme celui entre les fêtes somptueuses qui attirent les rêveurs jeunes et idéalistes et les images d’acteurs se suicidant alors que l’industrie traverse une évolution.

En d’autres termes, « Babylon » est le cinéma pur, l’expérience hollywoodienne dans toute sa splendeur. Robbie a également raison de dire que cela aurait dû être un succès et pourrait encore être considéré comme un classique dans les années à venir.