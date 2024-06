Où en sont les suites de Spider-Man avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, trois ans après No Way Home?

Les acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfield sont toujours attendus pour faire un retour dans l'univers cinématographique de la franchise Spider-Man avec de nouveaux films pour Sony.

L’avenir de Spider-Man : entre rumeurs et attentes

Le dernier opus de Spider-Man, No Way Home, a suscité beaucoup d’excitation chez les fans de l’univers Marvel, notamment grâce au retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leurs rôles respectifs. Cette nouvelle a relancé les spéculations sur la possibilité de suites où ces deux acteurs pourraient reprendre leur rôle.

Un univers partagé de personnages Spider-Man par Sony

Après le succès de Venom en 2018, Sony a entrepris de créer un univers partagé des personnages de Spider-Man dont elle détient les droits. Malgré des déceptions récentes avec Morbius et Madame Web, il semble que Sony ne renonce pas à ses projets, inspirés par la réussite des films Spider-Verse.

Des contraintes contractuelles avec le MCU

La participation de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) a été accueillie avec enthousiasme par les fans. Cependant, la répartition des droits entre Sony et Disney reste floue, ce qui pourrait entraver les projets de Sony pour Spider-Man. En effet, Sony ne peut pas utiliser le nom de Spider-Man dans ses titres non-MCU.

Le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield : une éventualité plausible

Il semble inévitable que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprennent leur rôle de Spider-Man. Les attentes des fans et les déclarations des acteurs et des réalisateurs laissent présager un retour des deux acteurs. De plus, il serait surprenant que Sony ne développe pas de suite après le succès de sa trilogie Venom.