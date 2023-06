Marck Zuckerberg annonce : l'IA générative arrive dans "chacun des produits" de Meta. Quand les utilisateurs pourront-ils en profiter ?

Les projets de Meta autour de l’intelligence artificielle (IA) générative commencent à prendre forme. Bien que l’entreprise n’ait pas encore introduit beaucoup de fonctionnalités utilisant l’IA générative, Mark Zuckerberg avait déclaré très clairement qu’il voulait que Meta soit perçue comme l’un des leaders de cette industrie naissante. Aujourd’hui, Axios rapporte que, durant une réunion interne, Mark Zuckerberg a dévoilé certains de ses plans plus en détails. Le PDG a notamment briefé ses employés quant à l’ambition assumée d’introduire l’IA générative “dans chacun de [leurs] produits”.

Parmi les fonctionnalités prévues, des “agents” IA pour WhatsApp et Messenger, quelque chose que Mark Zuckerberg a déjà évoqué plusieurs fois par le passé. Et si Axios rapporte que WhatsApp et Messenger pourraient être parmi les premiers produits à y avoir droit, une version anticipée d’un chatbot IA a été découverte dans l’app Instagram cette semaine par le chercheur Alessandro Paluzzi. Des captures d’écran indiquent que l’app pourrait proposer jusqu’à 30 “personnalités” différentes aux utilisateurs.

Toujours selon Axios, le géant américain travaillerait sur l’édition photo propulsée par l’IA générative pour Instagram. La fonctionnalité devrait, semble-t-il, permettre aux utilisateurs d’éditer leurs photos via des invites textuelles et ensuite partager ces images dans leurs Stories. Mark Zuckerberg discutait aussi récemment – pendant la dernière présentation des résultats de l’entreprise – d’outils assez similaire pour Facebook, mais aussi pour les publicitaires de la plateforme.

Quand les utilisateurs pourront-ils en profiter ?

Pour l’heure, nul ne sait quand de telles fonctionnalités seront mises à disposition des utilisateurs, mais une chose est sûre, Mark Zuckerberg préfèrerait que ce soit le plus tôt possible. L’entreprise espère aussi que ses employés trouveront des idées intéressantes de fonctionnalités autour de l’IA générative. Pour ce faire, elle a d’ailleurs organisé un hackathon interne. À suivre !