Madame Web remporte un prix peu enviable

Madame Web vient de remporter un prix, mais malheureusement, ce n'est pas de ceux dont on peut être fier.

Tl;dr Madame Web remporte le Razzie du pire film de 2025.

Le film a également reçu les Razzies du pire scénario et de la pire actrice.

La franchise Spider-Man Universe de Sony est maintenant défunte.

Un record peu enviable pour « Madame Web »

Le film tant décrié Madame Web vient de remporter un « prix » que nul film ne souhaiterait recevoir. Il a en effet été élu Pire Film lors des Razzie Awards 2025, se démarquant ainsi de ses concurrents que sont Borderlands, Joker: Folie à Deux, Megalopolis et Reagan.

Une pluie de Razzies

Madame Web n’a pas seulement remporté le titre de Pire Film. La performance de Dakota Johnson lui a valu le Razzie de la Pire Actrice, tandis que le scénario – rédigé par Matt Sazama, Burk Sharples, Claire Parker et S.J. Clarkson – a été couronné Pire Scénario. Il s’agit du premier film de bande dessinée à remporter le titre de Pire Film depuis presque une décennie, le dernier en date étant Fantastic Four en 2015.

De l’échec à l’abandon de la franchise

Sorti en février 2024, Madame Web faisait partie de la franchise Spider-Man Universe de Sony, aujourd’hui abandonnée. Avec un score de seulement 11% sur Rotten Tomatoes, le film a réalisé une performance décevante au box-office, ne rapportant que 100,4 millions de dollars à l’échelle mondiale.

Dans le sillage de l’échec du film, les acteurs de Madame Web ont évoqué leur expérience de tournage. Dakota Johnson a notamment déclaré qu’elle éviterait probablement les blockbusters à l’avenir, affirmant qu’elle ne se sentait pas à sa place dans ce monde.

Un avenir incertain

Malgré les échecs, la franchise Spider-Man Universe de Sony n’a pas toujours été accueillie négativement par les critiques. Néanmoins, l’année dernière a été particulièrement difficile pour la franchise, avec les échecs successifs de Madame Web et Kraven the Hunter qui ont signé son arrêt de mort. Sony a depuis décidé de mettre fin à ces spin-offs et de se concentrer sur la production de Spider-Man 4 avec Tom Holland en vedette. Cette décision semble être la meilleure, même les films Venom ayant commencé à perdre de leur attrait.