L’univers Marvel s’approche du récit controversé liant Sue Storm à Namor

L’univers cinématographique Marvel s’apprête à franchir une nouvelle étape en se rapprochant d’un récit emblématique impliquant Sue Storm et Namor, dont la relation complexe et controversée a marqué l’histoire des comics.

Tl;dr Retour inattendu de Robert Downey Jr. comme Doctor Doom.

Le teaser d’Avengers: Doomsday dévoile Wakanda et les Fantastic Four.

Rencontre MCU très attendue entre Namor et Sue Storm.

Marvel Studios relance la machine avec Avengers: Doomsday

Après des années marquées par une réception critique mitigée et des résultats au box-office en dents de scie, Marvel Studios change radicalement son fusil d’épaule pour le prochain chapitre du Multiverse Saga. Au cœur de cette nouvelle stratégie, l’événement mastodonte Avengers: Doomsday, prévu pour le 18 décembre, ambitionne de restaurer la ferveur des grands jours, à l’image des précédents succès estampillés Avengers. Une décision qui a fait l’effet d’une bombe : le retour de Robert Downey Jr., non pas dans son rôle iconique d’Iron Man mais sous les traits du redoutable Doctor Doom. Un virage qui intrigue autant qu’il fascine.

Une campagne marketing hors-normes

Dans l’espoir de rallumer la flamme auprès du public, une véritable offensive promotionnelle a été lancée. Quatre teasers inédits ont déjà été dévoilés, un record pour la franchise si longtemps avant la sortie. Chacun offre un aperçu savamment dosé : le retour de Chris Evans en Steve Rogers, la promesse d’une intrigue épique pour Thor (Chris Hemsworth)… et surtout, le come-back des acteurs emblématiques issus des X-Men « Fox-era ». Dernière salve en date : un teaser centré sur le Wakanda, qui met en lumière la présence de Namor (Tenoch Huerta) et l’arrivée très attendue de Sue Storm (Vanessa Kirby) dans l’univers cinématographique Marvel.

L’heure des retrouvailles : Wakanda, Talokan et Fantastic Four au premier plan

Ce quatrième extrait ne se contente pas d’accumuler les révélations : il confirme que M’Baku (Winston Duke) règne désormais sur un Wakanda toujours allié secrètement à Talokan. Mais surtout, il officialise l’arrivée tant espérée des Fantastic Four, tout droit venus du multivers pour débarquer sur Terre-616. Les regards se tournent alors vers une rencontre aux enjeux délicats : celle entre Shuri (Letitia Wright) et Reed Richards (Pedro Pascal). Toutefois, c’est bien l’interaction future entre Sue Storm et Namor qui concentre toutes les attentes.

Voici pourquoi cette relation suscite autant d’attention :

Tension historique : Dans les comics originaux, Namor nourrit depuis toujours une attirance ambiguë envers Sue Storm.

Dans les comics originaux, Namor nourrit depuis toujours une attirance ambiguë envers Sue Storm. Sujets sensibles : Leur dynamique a souvent flirté avec des clichés sexistes ou problématiques.

Leur dynamique a souvent flirté avec des clichés sexistes ou problématiques. Nouveaux enjeux : Le film devra composer avec ce lourd héritage pour proposer une approche renouvelée.

Sue Storm & Namor : réinventer une histoire controversée ?

Il faut rappeler que dans les pages signées Stan Lee et Jack Kirby, la rivalité romantique entre Reed Richards et Namor s’est souvent traduite par une mise à l’écart de l’agence personnelle de Sue Storm, parfois reléguée au rang d’enjeu sentimental entre deux hommes puissants. Certains scénaristes ont même entretenu le malaise en laissant planer un doute sur une éventuelle attirance réciproque — ce que beaucoup jugent aujourd’hui inacceptable. Le défi pour le MCU ? S’affranchir enfin des schémas du passé tout en rendant hommage aux racines narratives complexes de ses personnages.

Avec cet affrontement annoncé sous fond de guerre globale dans Doomsday, Marvel se retrouve face à un choix crucial : tourner définitivement la page ou s’enliser dans ses travers. Réponse sur grand écran très bientôt.