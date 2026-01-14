Le teaser de Le Réveil de la Momie rend un hommage soigné à un chef-d’œuvre de l’horreur

Le teaser du film « The Mummy » prévu pour 2026 attire l’attention des amateurs de cinéma en rendant un hommage remarqué à une œuvre culte du genre horrifique, suscitant déjà curiosité et attentes autour de cette future sortie.

Tl;dr Le reboot s’oriente vers un vrai film d’horreur.

La Momie devient une enfant disparue, nommée Katie.

Sortie prévue en salles le 17 avril 2026.

Un retour aux sources pour « La Momie »

La franchise La Momie, maintes fois revisitée depuis les années 90, semble bien décidée à renouer avec ses racines les plus sombres. Alors qu’on se souvient de l’ambiance grand spectacle portée par Brendan Fraser ou des tentatives de blockbuster avec Tom Cruise, le nouveau projet mené par Lee Cronin et la société Blumhouse tranche radicalement avec ce passé. D’après un premier teaser intriguant, le film promet d’explorer pleinement la veine de l’horreur pure, loin des codes de l’aventure.

Une Momie inspirée par les classiques du genre

Ce qui frappe dès les premières images, c’est la filiation assumée avec des œuvres emblématiques comme The Texas Chain Saw Massacre. La bande-annonce s’inspire ouvertement de la mise en scène sinistre de ce film culte réalisé par Tobe Hooper, entre jeux d’ombres, bruitages industriels inquiétants et clichés photographiques dévoilant le corps en décomposition de la Momie. L’atmosphère n’a donc plus rien du divertissement familial : on glisse vers une tension palpable, où chaque détail semble pensé pour susciter l’angoisse.

Cronin réinvente la créature : une « Momie » inédite

L’un des choix forts de ce reboot réside dans le personnage central. Oubliez le pharaon ou la princesse maudite : cette fois, la « Momie » porte le visage d’une fillette nommée Katie. Disparue mystérieusement avant de revenir auprès des siens, elle revient métamorphosée… mais la nature exacte du mal qui l’habite reste soigneusement gardée secrète. À cet égard, selon les propos du réalisateur recueillis par le média américain The Hollywood Reporter : « This will be unlike any ‘Mummy’ movie you ever laid eyeballs on before. I’m digging deep into the earth to raise something very ancient and very frightening. »

Pour celles et ceux qui apprécient les approches innovantes du genre horrifique, ce projet suscite déjà un certain frisson d’attente. Les amateurs peuvent s’attendre à :

Un ton résolument sombre et anxiogène.

Une relecture totale du mythe de la Momie.

L’univers visuel singulier de Lee Cronin, déjà remarqué avec « Evil Dead Rise ».

Porté par l’expérience conjointe de Blumhouse et de New Line Cinema, « Le Retour de la Momie » sera dévoilé dans les salles obscures à compter du 17 avril 2026. Si peu d’informations filtrent encore sur son intrigue précise, tout indique que ce nouvel opus veut marquer un tournant : offrir aux spectateurs une œuvre terrifiante autant qu’originale. Reste à savoir si le pari sera relevé…