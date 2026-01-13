Un autre membre fondateur des X-Men rejoint Avengers: Doomsday, selon un scénariste Marvel légendaire

Un autre membre emblématique des X-Men d’origine rejoint le casting du prochain événement Avengers: Doomsday, selon une annonce récente d’un scénariste phare de Marvel. Cette révélation alimente les attentes autour de cette saga très attendue.

Un retour très attendu pour les X-Men ?

Ces derniers jours, la sphère des fans de super-héros est en ébullition. L’annonce du film Avengers: Doomsday, véritable événement pour le Marvel Cinematic Universe (MCU), fait renaître de nombreuses rumeurs sur le retour de figures emblématiques issues des anciens films X-Men produits par Fox. En tête des spéculations, une question demeure : assistera-t-on réellement au come-back de la mythique Jean Grey, incarnée par Famke Janssen ?

L’indiscrétion qui relance les paris

Tout s’accélère après l’intervention remarquée de l’auteur culte Chris Claremont, architecte historique de l’univers mutant chez Marvel. Invité du podcast Power of X, il glisse alors : « The thing I find most wonderful about it is they’re bringing back, the original cast, including Famke. » Une confidence énigmatique, mais lourde de sens. D’autant que Claremont n’en est pas à son coup d’essai : en avril 2025, il avait déjà confirmé le retour de Chris Evans avant toute officialisation. Cet antécédent confère un poids non négligeable à ses propos.

Une intrigue multiverselle pleine d’incertitudes

Alors que Marvel garde précieusement ses secrets, seul un premier trailer dévoilé laisse entrevoir le retour attendu de figures telles que Patrick Stewart, Sir Ian McKellan ou encore James Marsden. La bande-annonce laisse notamment planer un doute tragique autour du personnage de Cyclops, manifestement accablé par la perte d’un être cher — peut-être Jean elle-même face à l’implacable Doctor Doom interprété par Robert Downey Jr.. Cette hypothèse s’inscrit dans la logique narrative voulue par Marvel : mettre en scène l’ultime collision du multivers avant le grand final d’Avengers: Secret Wars.

L’héritage de Jean Grey et l’attente des fans

Pourquoi tant d’attention portée à Jean Grey ? Tout simplement parce qu’elle incarne une des héroïnes les plus puissantes et mystérieuses du panthéon mutant. Son statut d’Omega mutant, attachée à la légendaire Phoenix Force, a marqué les esprits dans « The Dark Phoenix Saga » ou encore dans le film X-Men: The Last Stand. Pour ceux qui espèrent voir revenir cette incarnation mythique, patience donc : la confirmation officielle se fait attendre. Reste que ce jeu savamment entretenu par Marvel ne fait qu’alimenter la ferveur autour du projet et rappeler combien ces personnages demeurent essentiels aux yeux du public.