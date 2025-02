L’univers de Star Wars fait son entrée dans Destiny 2

Destiny 2 va permettre aux joueurs de revêtir des armures et d'acquérir des objets directement inspirés de la saga Star Wars.

Les joueurs pourront revêtir des armures emblématiques comme celles des Stormtroopers, des Death Troopers et des Imperial Guards.

L’extension Heresy Act I de Destiny 2 propose également de nouveaux cosmétiques, dont un vaisseau spatial et des emotes, mais sans sabres laser.

Une alliance galactique

Bungie a annoncé, lors du livestream de lancement de Heresy Act I, une collaboration inédite avec Lucasfilm. Cette union permet d’introduire une série d’armures et d’objets inspirés de l’univers de Star Wars dans Destiny 2. Les joueurs auront ainsi l’opportunité d’habiller leur Gardien comme un stormtrooper ou de revêtir des tenues emblématiques de la saga. L’extension propose des skins d’armures, des accessoires cosmétiques et des emotes inspirées des films. Ce partenariat promet de ravir les fans de Star Wars tout en apportant un souffle nouveau à Destiny 2.

Des armures Star Wars pour chaque classe

Les joueurs de Destiny 2 pourront équiper leur Gardien de trois sets d’armures distincts, chacun inspiré par les différents personnages de Star Wars. Les Hunters auront l’honneur de porter l’armure « Covert Rangers », inspirée des redoutables Death Troopers. Les Warlocks auront une armure rappelant les Imperial Guards avec le set « Royal Protector », dont la couleur rouge est une référence directe aux soldats d’élite. Quant aux Titans, ils pourront incarner les célèbres stormtroopers avec l’armure « Shock Enforcer », un ensemble conçu pour les guerriers imposants du jeu.

Des objets cosmétiques à collectionner

En plus des armures, cette collaboration offre également des objets cosmétiques très recherchés. Les joueurs pourront obtenir des accessoires et des emotes directement inspirés de l’univers Star Wars. Parmi les nouveautés, un nouveau vaisseau spatial, un Sparrow et même une animation de fin de combat seront disponibles pour les joueurs. Ces objets ajoutent un côté fun et immersif à l’expérience Destiny 2, permettant aux fans de Star Wars d’afficher leur passion tout en jouant. Le tout viendra enrichir le contenu de l’extension Heresy Act I.

Un lancement sous le signe de la nostalgie

Prévue pour le 4 février 2025, cette nouvelle extension s’annonce comme un événement incontournable pour les fans de Destiny 2 et Star Wars. Si la saga a déjà eu plusieurs collaborations avec d’autres univers, celle-ci semble particulièrement excitante. Bien que des armes comme les sabres laser ne soient pas incluses, le contenu cosmétique suffira à ravir les joueurs. Heresy Act I est également un tournant important dans l’histoire de Destiny 2, puisqu’il représente le dernier épisode de la saga Light and Darkness. Les fans pourront donc non seulement profiter de ces nouveautés Star Wars, mais aussi vivre la conclusion d’une grande aventure.