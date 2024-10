Avec Destiny: Rising, l’univers de Bungie s’étend sur mobile

NetEase Games réinvente Destiny sur mobile avec Destiny: Rising, un shooter RPG free-to-play avec un mélange captivant d'exploration et de combat dans une chronologie alternative.

Tl;dr Destiny: Rising est développé par NetEase Games.

Les joueurs peuvent incarner des héros de Destiny et explorer des mondes en PvE ou PvP.

Destiny: Rising offre un mélange de modes solo, coopératifs et compétitifs avec de nouveaux ennemis et armes.

La monétisation reste floue, mais un test alpha est prévu pour novembre 2024..

Destiny sur mobile, une nouvelle ère

Destiny: Rising se déroule dans une chronologie alternative de l’univers de Destiny, avant l’émergence des Gardiens et de la dernière cité. Les joueurs pourront vivre une expérience immersive en explorant cette période post-Age Sombre, dans un monde partagé. Ici, héros, fantômes et seigneurs de guerre luttent pour l’avenir de l’humanité, offrant ainsi une opportunité unique d’interagir avec des personnages connus tout en découvrant des récits inédits.

Des héros emblématiques et des nouveaux pouvoirs

Dans une approche novatrice, Destiny: Rising permet aux joueurs d’incarner une variété de personnages emblématiques de l’univers de Destiny, comme Ikora Rey. Chacun de ces héros possède des capacités uniques, enrichissant les stratégies de jeu. Les joueurs découvriront également de nouveaux personnages, apportant une diversité de styles de jeu et de récits à explorer. Le trailer a révélé des capacités innovantes, comme une faux du vide, promettant des combats dynamiques et captivants.

Des modes de jeu variés pour tous les styles

Destiny: Rising propose une grande flexibilité de gameplay avec une variété de modes, y compris PvE et PvP. Les joueurs pourront s’engager dans des missions de campagne, participer à des frappes coopératives à six joueurs, et explorer des modes compétitifs. La possibilité de jouer en vue à la première ou troisième personne, combinée à l’accessibilité via écran tactile ou manette, assure une expérience adaptée à différents styles de jeu et préférences.

Quid de la a monétisation ?

Bien que NetEase Games n’ait pas encore dévoilé de détails sur le système de monétisation de Destiny:Rising, les premières informations laissent présager que de nombreux éléments de la campagne principale seront accessibles gratuitement lors des tests alpha. La présence d’armes exotiques et d’une nouvelle catégorie d’armes mythiques soulève des interrogations sur la possibilité d’éléments payants. Les joueurs pourront en apprendre davantage lors de l’accès anticipé prévu pour novembre 2024, qui permettra de découvrir les mécanismes de monétisation du jeu.