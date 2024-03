L’outil vocal neuronal de Microsoft pour les personnes avec des troubles de la parole arrive en fin d’année

Lors du sommet Ability organisé par Microsoft, l'entreprise annonce poursuivre ses efforts pour sensibiliser à la conception inclusive.

Tl;dr Microsoft présente des innovations en matière de produits d’assistance.

“Speak For Me”, pour aider les personnes atteintes de SLA à communiquer, arrive plus tard cette année.

La mise à jour Copilot comprendra de nouvelles compétences en matière d’accessibilité.

L’Intelligence Artificielle Générative a un rôle crucial dans la construction de produits d’assistance.

Les grandes avancées de Microsoft en matière d’accessibilité

Lors de son 14ᵉ sommet Ability Summit, Microsoft a dévoilé des avancées significatives et des collaborations dans son offre de produits d’assistance. Ceci est en grande partie lié à Azure AI, avec l’annonce de fonctionnalités comme les descriptions sonores alimentées par l’IA et le studio Azure AI qui assiste davantage les développeurs en situation de handicap dans la création d’applications d’apprentissage automatique.

Speak For Me : donner la parole à ceux qui ne l’ont plus

Un grand projet est en cours de développement : “Speak For Me”. Cette application, similaire à la fonction Personal Voice d’Apple, aide les personnes atteintes de SLA et d’autres troubles de la parole à communiquer grâce à des voix neuronales personnalisées. Microsoft travaille pour presque doubler les données cliniques et génomiques disponibles pour la recherche en collaboration avec ALS Therapy Development Institute (TDI) et Answer ALS.

Copilot et d’autres outils d’aide au quotidien

Parmi les plus importantes mises à jour d’accessibilité à venir, notons que Copilot aura de nouvelles compétences d’accessibilité permettant de lancer l’outil de sous-titrage en direct et le narrateur. L’assistant d’accessibilité annoncé l’année dernière sera également disponible aujourd’hui en version préliminaire pour les applications M365 comme Word. En complément, Microsoft envisage de publier quatre nouveaux guides, dont une trousse d’outils pour la santé mentale.

Le rôle de l’IA dans l’accessibilité

Jenny Lay-Flurrie, directrice de l’accessibilité chez Microsoft, souligne l’importance de l’Intelligence Artificielle Générative (Generative AI) dans le développement d’outils d’assistance. Elle rappelle que “l’IA responsable est une IA accessible”. Cependant, le potentiel de l’IA générative pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour l’industrie de l’accessibilité et améliorer l’autonomie des personnes en situation de handicap.

En marge du sommet, Microsoft prévoit plusieurs interventions de personnalités, dont l’actrice Michelle Williams, abordant le sujet de la santé mentale et de la maladie de Lyme chronique. Le musée Rijksmseum d’Amsterdam partagera également l’usage qu’il a fait de la vision par ordinateur et de l’IA générative de Azure AI pour décrire plus d’un million d’œuvres d’art aux visiteurs malvoyants ou non-voyants.