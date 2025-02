L’outil de recherche avancée ChatGPT génère des rapports à partir de centaines de sources en ligne

L'outil de recherche approfondie de ChatGPT est capable de générer des rapports en se basant sur des centaines de sources en ligne, une innovation qui révolutionne la manière dont nous traitons l'information.

Tl;dr OpenAI a lancé Deep Research, une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT.

Elle analyse des centaines de sites pour créer des rapports, mais comporte quelques limites.

Cette fonction est plus coûteuse que celle proposée par Google.

OpenAI : une révolution dans l’IA avec Deep Research

OpenAI, l’acteur majeur de l’intelligence artificielle, vient de révéler une nouvelle fonctionnalité impressionnante pour son ChatGPT : Deep Research. Cette annonce surprise a été faite seulement deux jours après le lancement de o3-mini. Désormais, le chatbot est capable de parcourir, d’analyser et de synthétiser les informations provenant de centaines de sites web pour produire des rapports de qualité comparable à ceux d’un analyste de recherche.

Une avancée majeure, mais pas sans limites

Cependant, cette prouesse technologique n’est pas sans défauts. « Deep Research peut parfois inventer des faits ou faire des inférences incorrectes », a déclaré OpenAI. Le manque de discernement entre les informations fiables et les rumeurs peut également poser problème. De plus, des erreurs de formatage peuvent survenir. La société se veut rassurante et affirme que ces problèmes devraient rapidement s’améliorer avec une utilisation plus fréquente et le temps.

Un coût plus élevé que la concurrence

Si cette fonctionnalité vous semble familière, c’est parce qu’elle ressemble fortement à la fonctionnalité Deep Research de Google, intégrée à sa suite Advanced. Toutefois, une différence notable se situe au niveau du prix. Alors que Google propose l’accès à Gemini Advanced pour 20$ par mois via son plan One AI Premium, il vous faudra débourser 200$ par mois pour le plan Pro de ChatGPT d’OpenAI afin de bénéficier de Deep Research.

Des améliorations prévues

OpenAI ne compte pas en rester là et travaille déjà sur une version de Deep Research alimentée par un modèle plus petit et plus économique. Cela permettra à la société d’offrir des limites de taux « significativement plus élevées ». Par ailleurs, OpenAI espère pouvoir proposer cet outil aux utilisateurs Plus « dans environ un mois », après une série de tests de sécurité. En revanche, les utilisateurs européens devront patienter avant de pouvoir tester cet outil, Deep Research n’étant pas encore disponible dans l’Union Européenne, au Royaume-Uni et en Suisse.